Dos días después de ser electo como el próximo Presidente de Chile, Gabriel Boric se reunió este martes con la mesa directiva de la Convención Constitucional. Señaló que lo hizo "como señal de compromiso con un proceso histórico, no para marcar diferencias odiosas con el Presidente en ejercicio, no para pegar codazos" a Sebastián Piñera, que a seis meses de la instalación del órgano, no ha tenido este gesto. Boric se puso "a disposición" de la Convención "para que llegue a buen puerto", y enfatizó que respeta su autonomía y no pretende pautearla ni tampoco hacerla operar a su favor: "Yo no espero, en ningún caso, una Convención partisana, al servicio de nuestro Gobierno; eso no corresponde", dijo el diputado, que enfatizó que la cuestión constitucional "es un tema de Estado, de largo plazo".

LEER ARTICULO COMPLETO