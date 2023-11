Cadem: Boric alcanza su aprobación más alta desde septiembre de 2022

La encuesta Plaza Pública-Cadem constató un nuevo aumento en el apoyo al Presidente Gabriel Boric, quien obtuvo un 37% de aprobación en la primera semana de noviembre y alcanzó su nivel más alto desde septiembre de 2022, sin considerar la semana de la Cuenta Pública, en junio pasado, que tuvo un "efecto positivo transitorio".

La valoración positiva subió en cuatro puntos porcentuales respecto a la semana pasada, mientras que la desaprobación se redujo en tres puntos, llegando al 57%.

Además, por primera vez es más alta que la aprobación de los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, comparando la misma semana de evaluación, según Plaza Pública-Cadem.

La aprobación al Mandatario es más alta entre las mujeres (43%), los jóvenes (49%), quienes se identifican con la izquierda (79%), los que votaron por él (72%) y los que votaron Apruebo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022 (79%).

Aprobación del Presidente Gabriel Boric sube a 37% (+4pts), su nivel más alto desde septiembre de 2022 y por primera vez es más alta que la de los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, comparando la misma semana de evaluación.

PROCESO CONSTITUCIONAL

Esta semana, un 47% de los entrevistados por Cadem (10 puntos más que la semana pasada) declara estar bastante interesado en el proceso constitucional, un 27% (-6 pts) está poco o nada interesado y 26% (-2 pts) está algo interesado.

En tanto, un 35% (+1 punto) dice que votaría A Favor de la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito del próximo 17 de diciembre y un 50% (-1 pto) optaría por el En Contra, mientras que un 15% no sabe o no responde.

Ahora, independiente de cómo piensan votar, 31% (+ 6pts) cree que ganará la opción A Favor y 53% (-12 pts) que triunfará el En Contra.

En cuanto al proceso constitucional, esta semana 35% (+1pto) votaría a favor y 50% (-1pto) en contra. El 15% aún no sabe o no responde.

Todos los datos en un solo lugar.

Las principales diferencias en favor de la opción En Contra se dan entre las mujeres (53% vs 27%), jóvenes (59% vs 20%), niveles socioeconómicos bajos (50% vs 32%) y en Santiago (53% vs 34%).

Asimismo, entre los que votarán En Contra, el 87% se identifica con la izquierda, 78% votó por Boric y 85% votó apruebo el 4 de septiembre del 2022. Entre los que votarían a favor, 70% se identifica con la derecha, 68% votó por José Antonio Kast y 60% votó Rechazo el 4 de septiembre de 2022.

Entre los que votarían A Favor, 70% (+14 pts) está completamente decidido y entre los que votarían en contra, 82% (+ 16pts) dice estar totalmente decidido.

El 87% de los que se identifican con la izquierda votarían en contra mientras que el 70% de los que se identifican con la derecha votarían a favor.

Todos los datos en un solo lugar.

Al 32% (-2 pts) la nueva propuesta le genera incertidumbre, al 31% (+3 pts) cansancio, al 25% (+4 pts) esperanza y al 8% (-4pts) indiferencia.

Por su parte, 77% supo que el pleno del Consejo Constitucional aprobó la propuesta de nueva Carta Magna y sólo 31% considera que es mejor que el texto vigente, frente al 42% que opina que es peor y 15% que cree que es igual.