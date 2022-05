Cristián Valenzuela, del Partido Republicano, fustigó en El Primer Café el rol del Gobierno para intentar controlar los hechos de violencia que han afectado al país en las últimas semanas y emplazó al Presidente Boric a "no normalizar la violencia". "La violencia hoy día es la norma, no es la excepción (...) La ministra del Interior, Izkia Siches, no puede entrar a la comunidad de Temucuicui porque la agarran a balazos. Le pido al Presidente que se preocupe más de no normalizar la violencia. Estamos en un estado crítico y se requieren a las FF.AA. para resguardar, carreteras, personas, camioneros y toda la genta de La Araucanía y Arauco que está siendo violentada", enfatizó Valenzuela.

LEER ARTICULO COMPLETO