Economista fue troleado por Boric y respondió: "Me siento honrado"

El Presidente Gabriel Boric troleó este miércoles al economista Jorge Quiroz luego de que, en la víspera, el Banco Central confirmara que la economía chilena creció 2,6 por ciento en 2024, una cifra que se ubicó por encima de las proyecciones del mercado y del propio Gobierno.

"¿Qué será de don Jorge Quiroz?", se preguntó el Mandatario en la red social X, aludiendo a los comentarios que hizo el experto en agosto, en una entrevista en El Mercurio, en la que afirmó que las expectativas del Ejecutivo requerían "un milagro económico".

Qué será de don Jorge Quiroz? pic.twitter.com/e3fg3Q3AXG — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 19, 2025

"No hay milagros en la economía", advertía también el socio fundador de Quiroz y Asociados, que es columnista semanal en el mismo diario.

El 2,6 por ciento consignado en el informe de Cuentas Nacionales representa el mejor desempeño de los tres años de la actual Administración.

La respuesta de Quiroz

Consultado sobre la publicación de Boric, Jorge Quiroz respondió a Cooperativa en un tono conciliador, pero también de cierta ironía: "Me siento honrado de que el Presidente se dirija a un modesto economista como yo, así que no guardo animadversión por ninguno de sus dichos".

Aclaró, además, que en la aludida entrevista de agosto él se refería a la posibilidad de que Chile creciera un 3 por ciento, y no el 2,6 que finalmente se alcanzó.

Quiroz explicó que en este caso "no hubo milagros", y que el crecimiento económico estuvo influido por una recaudación fiscal menor que la esperada, lo que permitió mayor gasto en el sector privado.

"El sector público, en julio (de 2024), predecía una recaudación -que es dinero que se le saca a la demanda agregada privada, se le saca al consumo privado y a la inversión- que resultó ser 0,9 puntos del PIB menos de lo que predecía. Por lo tanto, hubo (en contraparte) 0,9 puntos más de demanda agregada que la que se preveía que iba a haber en el sector privado. Y con esa demanda agregada, no es sorprendente que estemos por arriba (del crecimiento esperado), porque ésta es la otra cara del error fiscal", señaló.

"El error fiscal es que se proyectó una recaudación que fue mucho menor de lo que fue en la realidad, y esa menor recaudación es plata que no se le sacó al sector privado, por lo tanto pudo gastarse más y la economía crecer más. Pero ese crecimiento fue a costa de un gasto fiscal que no estuvo bien financiado y, por lo tanto, a costa de un aumento de la deuda pública. O sea, la otra cara de este crecimiento es el aumento de la deuda pública y eso el Presidente lo tiene que tener súper claro. No hay milagros en la economía", sentenció Quiroz.

El debate por el crecimiento

El expresidente de la CPC Ricardo Mewes cuestionó la actitud del Mandatario en este episodio: "Con ironías no se generan las confianzas que Chile necesita para volver a crecer".

Añadió que el 2,6 por ciento es una mejora, pero insuficiente para las necesidades del país.

En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la gestión económica del Gobierno, destacando que "la tarea, en su primera etapa, fue estabilizar la economía" tras los desequilibrios heredados, y que ahora "la economía retomó la senda del crecimiento".