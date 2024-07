Encuesta CEP: El 27% aprueba la gestión del Presidente Boric

El Centro de Estudios Públicos (CEP) presentó este martes la última edición de su encuesta nacional de opinión pública N°91, realizada entre el 31 de mayo y el 14 de julio de 2024, donde la aprobación del Gobierno de Gabriel Boric se elevó levemente a un 27%.

La desaprobación de la gestión del Mandatario se acercó al 61%, mientras que un 9% no aprueba ni desaparueba, y otro 3% no sabe o no responde.

En las dos últimas encuestas, la Administración del Presidente Boric obtuvo un 27% en julio de 2023, pero disminuyó a un 26% en noviembre del mismo año.

El análisis recopiló datos durante durante el 31 de mayo y el 14 de julio de este año y consideró una población urbana y rural –excepto de zonas de difícil acceso-; su muestra total fue de 2.408 personas, de las que 1.478 respondieron completamente.

Asimismo, contempló 118 comunas del país, con un nivel de respuesta de 61,4%, un error muestral de 2,8% y un nivel de confianza de 95%.