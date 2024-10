Encuesta CEP: Un 54% desaprueba gestión del Presidente Boric

El Centro de Estudios Públicos (CEP) presentó este miércoles la última edición No92 de su Estudio Nacional de Opinión Pública, donde la desaprobación del Gobierno de Gabriel Boric cayó siete puntos en comparación al análisis anterior.

En concreto, un 54% de los encuestados desaprueba la gestión del Mandatario y un 30% lo aprueba, anotando una mejora a las cifras de julio pasado.

En ese sentido, en términos de desaprobación, se registró una caída de 7 puntos, del 61% al 54%; mientras, que en aprobación, aumentó del 27% al 30%.

En las dos últimas encuestas, la Administración del Jefe de Estado se mantuvo entre el 26% (noviembre de 2023) y el 27% (julio 2024).

El análisis recopiló datos durante el 2 de agosto y el 12 de septiembre de este año y consideró una población urbana y rural –excepto de zonas de difícil acceso-; su muestra total fue de 2.416, de las que 1.479 respondieron correctamente, anotando una tasa de respuesta del 61,3%.

Asimismo, la CEP no consideró en este análisis las respuestas "no aprueba ni desaprueba" y "no sabe + no contesta".