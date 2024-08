Eyzaguirre por dichos de Boric sobre Hermosilla: Fue una intervención muy desafortunada

El exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) reprochó en El Primer Café las declaraciones del Presidente Gabriel Boric celebrando la prisión preventiva del abogado Luis Hermosilla, y dijo que "no corresponde, en ningún caso, pre-comentar procesos judiciales que están en curso".

"No se puede estar sancionando a las personas antes de que la justicia haya dado su última palabra", remarcó el economista, quien también lo catalogó como "muy inadecuado, porque justamente era un momento en que teníamos la oportunidad de unirnos todos como chilenos para decir: 'diablos, esto es muy serio, hagamos las modificaciones que se requieren para que esto no siga ocurriendo, para que este país se siga desarrollando'. Y resulta que estamos hablando de lo que no tenemos que hablar".

En esta línea, Eyzaguirre precisó que este caso "nos tendría que ameritar una profunda reflexión en términos de qué modificaciones institucionales y si algunas se requieren para evitar que este sistema continúe siendo poroso", ya que reflexionó que el desarrollo "se logra cuando las instituciones son creíble y profundas y hay legitimidad. Entonces, esto es gravísimo".

"Pero ¿qué pasó? Una intervención, para mi gusto, muy desafortunada del Presidente, ha traído la pelota a una cancha completamente paralela, que es el dime y diretes políticos", lamentó el exsecretario de Estado, quien pidió volver a lo central.

En tanto, el excanciller Ignacio Walker (independiente, ex-DC) expresó que "no puedo compartir las declaraciones del Presidente de la República, porque justamente lo que hace es desviar la atención, distraer el foco del tema de fondo, que es el tema de la corrupción".

"Yo pertenezco a la antigua escuela republicana, de que las autoridades políticas no comentan las resoluciones judiciales. Esa es la escuela tradicional: separación efectiva de los poderes públicos y todos los principios del debido proceso", declaró el exparlamentario, quien aseguró que los dichos del Mandatario fueron "un error político, plantean el tema de la politización".

Finalmente, el vicepresidente de la UDI, Máximo Pavez, valoró el "rechazo transversal y generalizado que han generado la forma en que el Presidente de la República, como barra brava, celebra la prisión preventiva", señalando que "no puede, en una democracia donde hay separación de poderes, celebrar de esa forma".

"Creo que eso estuvo mal de parte del Gobierno, creo que todos podemos coincidir en que no corresponde aquello, y me alegro mucho que haya sido una crítica transversal, que los ministros tuvieron que bajar el tono", cerró.