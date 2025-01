Fallida compra de la casa Allende: "Nadie busca hacer negocio", aseguró Boric

En el marco de su visita al Polo Sur, Gabriel Boric abordó la polémica que surgió a raíz de la fallida adquisición -por parte del Ejecutivo- de la casa del expresidente Salvador Allende, una de cuyas propietarias es su nieta, la ministra de Defensa, Maya Fernández.

El expresidente Allende vivió en dicho inmueble junto a su familia, siendo posteriormente heredada a Isabel Allende, quien se la vendió a sus sobrinos Alejandro y Maya Fernández, en 1998.

La compra de la propiedad, ubicada en Providencia, provocó una serie de críticas hacia el Gobierno, especialmente de Chile Vamos: parlamentarios denunciaron un posible conflicto de interés y anunciaron que recurrirían a la Contraloría General de la República para frenar la adquisición.

Sin embargo, durante la tarde del viernes el Ministerio de Bienes Nacionales informó que el Gobierno desistió de realizar la compra "debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende".

"Se decidió detener la compra"

Al ser consultado por el tema en TVN, el Mandatario respondió: "Nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio ni enriquecerse a costa del Estado".



"Eso jamás lo permitiría y no tengo ninguna duda de la integridad absoluta de la familia Allende. Por lo tanto, cuestionamientos de ese tipo me parece que escapan totalmente a la voluntad de resguardar el patrimonio y acá, como hemos dicho, las instituciones están funcionando, porque producto de lo verificado en el proceso se ha decidido detenerlo hasta que esto sea solucionado, y si es que no se ha solucionado, por supuesto que no se hará (la compraventa)", enfatizó el Presidente.

De igual manera, explicó que "al detectarse una incompatibilidad respecto de la estructura de propiedad de esa vivienda en particular, se decidió detener la compra hasta que ese problema sea eventualmente solucionado. Si eso no está solucionado, no se puede hacer la compra, porque en Chile las instituciones funcionan".

"En el proceso de la compra, se llegó a la conclusión de que había ciertos impedimentos respecto de la estructura de la propiedad de la misma, que impedían que el Estado en este momento la comprara. Yo estoy convencido que el Estado tiene que resguardar su patrimonio, y sin lugar a duda que las presidencias, tanto del presidente Aylwin como de Allende fueron tremendamente significativas para el país, y es importante que esa memoria se resguarde y enseñe", complementó

Maya Fernández: "No queremos hacer nada contra la ley"

La ministra de Defensa, Maya Fernández, que forma parte de la comitiva que viajó al continente blanco, afirmó que "el Presidente ha sido muy claro, nosotros no queremos hacer nada que vaya contra la ley".

También en declaraciones a TVN, secretaria de Estado aclaró que la vivienda no es solo propiedad de ella, sino que se trata de una "asociación, porque en un momento -en una confusión- se dijo que la casa era mía, (pero) esto es una asociación".

"Esto nunca ha sido oculto, siempre ha estado en mi declaración de patrimonio que todos pueden ver y, por tanto, es parte de lo que legalmente se está estudiando", explicó.

Respecto a la adquisición de la vivienda, la ministra indicó que "tal como dijo el Presidente, esto es un proceso que revisa el Ministerio de Bienes Nacionales y, obviamente, como es un paso que tiene legalidad, pasos legales, ahí se está viendo cuáles son aquellas cosas que se tienen que cumplir".

Bellolio: "Tiene que ser conforme a la ley"

Desde la oposición, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, señaló que "tener casas de expresidentes por supuesto que es una cuestión muy relevante para nosotros en Providencia. Contar con ellas como parte de las rutas patrimoniales me parece que sería una super buena noticia, pero obviamente cada una de estas cosas tiene que hacerse conforme a la ley".

"Lo que está en cuestionamiento no es que se pueda preservar la casa del expresidente Allende como parte de una esta ruta cultural, como parte de un museo, sino que tiene que hacerse conforme a la ley", insistió el jefe comunal.

Por su parte, el diputado Raúl Leiva (PS) enfatizó que "me parece importante que el Estado de Chile, a través del Gobierno, tome la decisión de adquirir inmuebles para conversar nuestro patrimonio cultural e histórico. La casa del presidente es tan relevantes, abiertos a la comunidad, me parece algo importante que hay que apoyar".

"Hay que resguardar todos y cada uno de los métodos jurídicos, para que la propia Contraloría y el Gobierno, de la manera más apegada a la norma posible. Desconocer al importante de la familia de Allende y de Aylwin en nuestro país, es simplemente no querer ver el fondo de un proyecto tan importante para el futuro de nuestro país", puntualizó el legislador.