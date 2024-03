"Más Narbona, menos Craig": Ministra Tohá aclaró críptica frase del Presidente Boric

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aclaró este miércoles la frase del Presidente Boric al mundo empresarial y que había generado confusión en el mundo político: "Más Narbona, menos Craig".

En radio Duna, Tohá confirmó que el dicho se refería a la familia Luksic, precisando que "tenemos que encontrar una manera de discutir que sea constructiva y que llegue a puerto (...) Yo creo que la declaración del Presidente iba en esa dirección, es decir, más estilo constructivo y menos de parálisis o descalificación".

"En la frase del Presidente, Narbona (Fontbona) es constructivo, esa es la imagen que hay detrás. O sea, que busquemos una manera más parecida a eso para salir adelante de nuestras discusiones. Y salir adelante de nuestras discusiones no quiere decir no tenerlas. No quiere decir dejar de estar apasionado con tus ideas, pero dejar de estar apasionado con destruir al otro. Eso sí que hay que superar", dijo.

Tohá desestimó el uso del adjetivo "destructivo" al referirse a Luksic Craig, planteando que el Mandatario "trataba de decir más de este estilo menos de este otro estilo, no lo calificó como destructivo".