"No está por amiguismo": Boric sale a defender ahora a su embajadora Beatriz Sánchez

El Presidente Gabriel Boric volvió a salir en defensa de las designaciones de representantes diplomáticos, que -aseguró- se fundan en méritos profesionales, al ser consultado por las críticas que ha causado el nombramiento de Beatriz Sánchez como nueva embajadora de Chile en México.

A inicios de semana el jefe de Estado ya había tenido que hablar sobre el tema, a propósito del nombramiento del embajador en España, Javier Velasco, íntimo amigo suyo y militante de su partido (Convergencia Social), lo que ha sido criticado por la oposición, que acusa que se debió a motivos de amistad.

"El embajador de España no está por ser mi amigo", dijo enfáticamente el lunes.

Asunto sobre el que fue consultado nuevamente hoy, durante su primer punto de prensa en la Región de La Araucanía, tras conocerse la llegada de Sánchez a la legación chilena en México.

"Les pido que vean el currículum de nuestra embajadora en México, su trayectoria profesional, que tiene todas las competencias para poder desempeñar de buena manera esa labor", defendió Boric.

Resaltó que, "además, el Gobierno de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, me ha señalado que está extremadamente contento con esta designación, porque demuestra la importancia que le damos de cara a nuestro viaje a México en una visita de Estado y también en el marco de la Alianza del Pacífico", cuya XVII Cumbre se celebrará a fines de mes en ese país.

"Me limito a eso, acá no hay nadie en el Gobierno que esté producto de relaciones personales. Cada uno está en función de sus méritos profesionales y su compromiso con el proyecto que estamos llevando adelante, no por amiguismo", insistió el Mandatario.

Sánchez, periodista de la Universidad de Concepción y con diplomado en relaciones políticas en Chile y América Latina, fue candidata presidencial del Frente Amplio en 2017 -carrera de la que los entonces diputados Boric y Giorgio Jackson fueron impulsores-, elección en la que logró el tercer lugar, por detrás de Alejandro Guillier y Sebastián Piñera.

Además, en 2021 fue electa como convencional constituyente por la lista de Apruebo Dignidad y presidió la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia Nacional y Ciudadanía.