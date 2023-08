Presidente Boric: "El ambiente está eléctrico"

El Presidente Gabriel Boric aseguró que "el ambiente está eléctrico" en relación a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, una jornada después de la polémica surgida por la ausencia de representantes de la oposición en el lanzamiento del Plan de Búsqueda.

En el marco de la celebración de aniversario 42 de la UTEM, el Mandatario sostuvo que "el ambiente está eléctrico, está cargado. Yo no sé si ustedes lo sienten, pero yo siento que si toco a alguien le voy a dar la electricidad en cualquier momento".

"Estamos a pocos días de conmemorar los 50 años del quiebre de la democracia y hay algunos que nos invitan a dar vuelta la página, a olvidar el pasado y a proyectarnos solamente a un futuro esplendor, pero no hay futuro esplendor posible sin memoria y sin verdad", dijo.

Boric añadió que "por eso, porque no se trata de olvidar las heridas, sino de sanarlas, de reconocerlas, de mirarlas, entenderlas, de saber porqué están ahí y que la única manera de enfrentarlas es con verdad, con justicia, con reparación".

"Chile necesita mucho diálogo, y también entre quienes piensan distinto, y la verdad es que no ha sido fácil, pero que no les quepa duda de que desde el Gobierno, y en particular como Presidente de la República, no voy a dejar de intentarlo. Necesitamos reconocer nuestras diferencias, volver a construir confianzas, y ser capaces de generar acuerdos", cerró el Mandatario.