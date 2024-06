Presidente Boric y prisión preventiva de Jadue: "No hay ningún tipo de persecución política"

"Estoy convencido de que acá no hay ningún tipo de persecución política", aseguró este viernes el Presidente Gabriel Boric al abordar la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien es acusado de los delitos de cohecho, fraude al Fisco, estafa y administración desleal.

En entrevista con CNN Chile Radio, el Mandatario aseguró que "confía en el trabajo de la justicia chilena y en que en Chile las instituciones funcionan".

"Puedo tener una opinión respecto al uso de la prisión preventiva en los últimos años en democracia y cómo ésta se ha utilizado en términos generales, (pero) no voy a hablar de un caso en específico: creo que las instituciones en Chile funcionan y que no hay persecuciones políticas judiciales", analizó Boric.

Asimismo, señaló que "el alcalde Jadue, como los otros alcaldes imputados en diferentes casos, varios de ellos también en prisión preventiva por motivos muy distintos, tienen que defenderse ante la justicia".

"Ahí es donde hay que probar los argumentos, no atacando a las instituciones", advirtió el jefe de Estado, que afirmo también que ha "instruido y concordado en que el gobierno debe tener una posición muy clara respecto a esto, que es que las instituciones tienen que funcionar de manera independiente y sin ningún tipo de presiones".

"Entonces, independiente de la opinión que uno pueda tener respecto a los casos, al uso de una herramienta por parte de la justicia, yo confío en la justicia chilena y estoy convencido de que acá no hay ningún tipo de persecución política, más allá de las valoraciones que uno pueda tener de una figura política en particular", puntualizó el Mandatario al medio antes citado.

En esta línea, dio como ejemplo que tiene "una muy mala opinión del exalcalde Raúl Torrealba (Vitacura) y tengo una buena opinión en general de la labor transformadora que llevó adelante Daniel Jadue en Recoleta y del pensar 'fuera de la caja', pero si hoy día hay una causa en la justicia, se tiene que responder ante la justicia".

Finalmente, Boric reveló que no ha hablado con Jadue en el último tiempo ni le ha mencionado nada sobre este caso, ya que "me parece que como Presidente de la República tengo que ser muy claro en la independencia de los poderes y en no dar señales equivocadas en esto".