09:06 - Presidente Boric: No solamente vamos a recuperar la Alameda, sino que todos los centros cívicos de las regiones afectados por hechos de violencia

09:03 - Presidente Boric: Las escenas de migrantes con mamelucos blancos, que se ven obligados a venir por la situación de sus países, y que son expulsados como si fueran terroristas, no se verán en nuestro Gobierno

08:58 - Presidente Boric: Hay un sesgo respecto al trato de la Convención, donde se sube al volumen a debates que pueden no ser mayoritarios y se rechazan, pero cuando se logra un consenso adecuado, se informa mucho menos

08:49 - Presidente Boric: Si alguien cree que ceder para sacar adelante las reformas implica una traición, allá ellos. No voy a hacer política voluntarista para acostarme tranquilo en la noche porque no cambié ninguna posición, pero no logré nada