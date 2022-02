El senador Jaime Quintana (PPD) se reunió con el Presidente electo, Gabriel Boric, y valoró la gran cantidad de independientes en el gabinete y en las subsecretarías.

"Yo valoro y rescato la cantidad de independientes tanto en el gabinete como también en las subsecretarías. Espero que esa sea la tónica en los cargos que vienen", señaló Quintana.

"Siempre va haber reparos a algún nombramiento, pero muchas veces eso tiene que ver con que pueden no ser del gusto de algún sector... Yo creo que son personas altamente preparadas", enfatizó el legislador.

Sobre los cuestionamientos respecto a algunas designaciones de subsecretarios, la futura ministra del Interior, Izkia Siches, aseguró que muchos antecedentes que han salido a la luz en las últimas horas "sí eran conocidos".

"Frente a eso no me corresponde referirme en este momento. Más que fallar el chequeo, siempre hay antecedentes que no son de todo conocimiento, pero hay muchos de ellos que sí eran conocidos por los equipos y se ponderaron a la hora de hacer los nombramientos", agregó.