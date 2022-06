Al intervenir en la sesión plenaria de líderes de la IX Cumbre de las Américas, que se desarrolla en Estados Unidos, el Presidente Gabriel Boric reiteró su ya expresado rechazo a la decisión de Joe Biden de excluir a las representaciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y aprovechó para condenar el "injusto e inaceptable bloqueo" que Washington mantiene hace décadas sobre la isla. "No me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Saben por qué? Porque sería distinto sostener en un foro como éste, con todos los países presentes -incluso aquellos que decidieron restarse por esta exclusión-, la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua, o también la importancia moral y práctica de terminar de una vez por todas con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba". El Mandatario reafirmó su opinión de que es conveniente "decir esas cosas a la cara" de los involucrados, y señaló que "la exclusión sólo fomenta el aislamiento y no da resultados, como históricamente hemos aprendido".

