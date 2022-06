Boric ante empresarios en EEUU: "Chile está cambiando para mejor y nosotros vamos a ser serios"

El Presidente Gabriel Boric llamó este miércoles, en Estados Unidos, a que las empresas confíen, inviertan y participen en el "proyecto de desarrollo más inclusivo" que se está impulsando Chile.

El Mandatario participó en Los Ángeles, junto al ministro de Economía, Nicolás Grau, en el panel "Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises" (discusión para fomentar el crecimiento impulsando a las pequeñas y medianas empresas), en el marco del IV CEO Summit of the Americas,

Al finalizar el foro, intervino y aprovechó de "invitar a seguir participando en nuestro proyecto de un desarrollo más inclusivo".

"Chile está cambiando y está cambiando para mejor... El proceso constituyente que estamos llevando adelante en nuestro país busca adecuar nuestras instituciones a la realidad que vivimos", explicó.

Presidente @gabrielboric junto a ministro de economía Nicolás Grau y embajador de Chile en Estados Unidos Juan Gabriel Valdés, participan del panel “Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises” para IV CEO Summit of the Americas https://t.co/SAgwW8kXl9 — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) June 8, 2022

"Yo les aseguro que los principios que han inspirado al desarrollo de Chile en los últimos años son principios que vamos a mantener. Por eso, el mensaje que espero transmitir hoy día es que nuestro país tiene el ambiente propicio para promover prosperidad en los negocios", aseguró.

"TAMBIÉN TENEMOS PROBLEMAS"

El gobernante, al mismo tiempo, dio cuenta de las dificultades que afronta el país: "Estoy consciente también de que tenemos problemas. No quiero venir acá a venderles una imagen de un edén perdido; Chile es un país también convulsionado, es un país que está enfrentando una sequía tremenda... En Chile tenemos convulsiones políticas (...) pero decidimos resolverlas con más democracia y respeto a nuestras instituciones", destacó.

Asimismo, el Presidente enfatizó que su administración apuesta por reformas responsables, entendiendo que "la seriedad fiscal no es una cosa de derechas".

"La izquierda tiene que abrazar la responsabilidad fiscal; tenemos demasiados ejemplo en el continente de economías frustradas por irresponsabilidad. Nosotros vamos a ser serios", prometió.

Tenemos demasiados ejemplo en el continente de economías frustradas por irresponsabilidad. Nosotros vamos a ser serios" @Cooperativa pic.twitter.com/WX9mTU2P4c — Valentina Godoy B (@valegodoyb) June 8, 2022

"El mundo necesita a Chile y Chile necesita al mundo. Desde nuestro Gobierno estaremos a la altura de la circunstancias para, ojalá, ser un ejemplo en la región", cerró Boric.

La agenda del Presidente Boric contempla para esta jornada un encuentro con estudiantes de la UCLA y, a las 8 de la noche (hora chilena) su presencia en el inicio formal de la Cumbre de Las Américas.