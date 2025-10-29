Boric será el único presidente latinoamericano en la cumbre APEC 2025

El Presidente Gabriel Boric será el único mandatario latinoamericano presente en la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra del 31 de octubre al 1 de noviembre en Gyeongju (Corea del Sur), pues México enviará a su secretario de Economía y Perú a su ministra interina de Comercio Exterior y Turismo.

Chile, México y Perú llegan a la cumbre de la APEC con agendas orientadas a reforzar su vínculo económico con Asia, con énfasis en atraer inversiones en energías limpias y tecnología, proteger la industria nacional frente a la competencia asiática y avanzar en la liberalización y digitalización del comercio regional.

Chile: energía verde y tecnología

El presidente Boric aprovechará su visita a Corea del Sur para promover inversiones en energías renovables, hidrógeno verde y tecnología, acompañado de una amplia delegación empresarial.

Durante su gestión, Chile ha insistido en la importancia del multilateralismo y el libre comercio como herramientas para enfrentar la crisis climática y acelerar la transición energética.

El intercambio comercial con las economías de la APEC creció a una tasa promedio anual del 7,9% desde 1994 y alcanzó los 122.703 millones de dólares en 2024, equivalentes al 66,9% del comercio total del país, según la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

Para Latinoamérica, la cumbre en Corea del Sur se perfila como un espacio clave para consolidar su integración con Asia-Pacífico y fortalecer su papel en las cadenas globales de suministro.