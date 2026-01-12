Abundancia de independientes como probables ministros de Kast abre comentarios en los partidos

Diversos comentarios han generado algunas figuras independientes, sin militancia formal, que -según ha trascendido- podrían conformar el equipo ministerial del Presidente electo, José Antonio Kast, cuya nómina oficial será conocida el próximo 20 de enero.

A poco menos de dos meses de asumir la Presidencia, el líder republicano continúa afinando su gabinete. Una definición compleja que no solo implica elegir perfiles técnicos para los 25 ministerios, sino que también considerar los equilibrios políticos al interior del bloque lo respalda.

Entre los nombres que han aparecido como probables para conformar el equipo, se encuentran: el senador José García Ruminot, en la Secretaría General de la Presidencia; Claudio Alvarado, en el Ministerio del Interior; Jorge Quiroz, en el Ministerio de Hacienda; Martín Arrau, en el Ministerio de Obras Públicas; Mara Sedini, en la vocería; Francisco Pérez Mackenna, en Cancillería, y Guillermo Turner, en el Ministerio de Defensa.

La mayoría de estas son figuras cercanas al Presidente electo, pero sin militancia formal, ni siquiera en el Partido Republicano. Lo que ha generado cuestionamientos desde algunos sectores políticos.

Sin embargo, el senador Francisco Chahuán (RN) salió a bajar el tono de los comentarios y aseguró que los equilibrios de poder no se miden exclusivamente por cuotas partidarias.

"Desde Renovación Nacional, nosotros valoramos que el Presidente tenga toda la libertad para conformar su equipo. Yo sé que nos ha escuchado a Renovación Nacional y a Chile Vamos respecto a la posibilidad de conformar equipos, pero ciertamente el Presidente tiene toda la libertad para conformar sus equipos de confianza, sus colaboradores para poder hacer despegar a nuestro país, y eso es fundamental", sostuvo.

Asimismo, aseguró que "va a haber los equilibrios, yo estoy muy tranquilo, pero eso no pasa finalmente por cuotas de poder, sino que más bien por el espíritu y el sello que le imprima el Presidente Kast. Y en ese sentido, ha garantizado que va a existir ese espíritu de trabajo conjunto".

Kaiser: "En su momento planteé mi disposición, pero para cerrar el tema de las especulaciones"

Por otro lado, el diputado y excandidato presidencial, Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario, descartó el fin de semana ser parte del equipo de gobierno del Presidente electo, pese a que había "sonado" para las carteras de Defensa y de Seguridad Pública.

"Nosotros, o yo personalmente, en su momento planteé mi disposición, pero para cerrar el tema de las disquisiciones, debates y especulaciones, me parece práctico que sea yo el que diga '¿saben qué más? No, no soy parte'", señaló.

"Y no voy a andar haciendo aquí ni de víctima ni mucho menos. Si aquí sencillamente el equipo del Presidente de la República está armando su nuevo gabinete y lo están haciendo de la mano de los criterios que ellos consideren correctos. Y punto, y nosotros estamos en lo nuestro y ellos en lo suyo", afirmó.