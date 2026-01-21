Chile Vamos asume que deberá "suplementar la falta de experiencia política" del gabinete de Kast

Tras la presentación del equipo ministerial de José Antonio Kast, Luis Pardo, diputado electo de Renovación Nacional (RN), admitió en El Primer Café la inquietud en Chile Vamos por la alta presencia de independientes en el gabinete, aunque sólo les cabe respaldar la decisión del Presidente electo.

"Yo creo que es una apuesta que está haciendo el Presidente. Es una apuesta, por supuesto, que como toda apuesta implica riesgos, pero es una apuesta que nosotros como partidos tenemos que respaldar. En todo caso, esperamos que en el resto de las nominaciones se logre una mayor integración de la experiencia política para complementar lo que es un gabinete, en todo caso, que tiene personas muy preparadas", afirmó el dirigente.

"A nosotros nos hubiera gustado una mayor presencia de experiencia política en el gabinete, pero entendemos también que está dentro de las prerrogativas del Presidente", enfatizó Pardo, explicando que "los partidos tenemos que colaborar para suplementar o complementar esa falta de experiencia política, algo que en las subsecretarías y en el resto de la estructura del Estado se puede ir manifestando".

Defensa del perfil técnico y empresarial

El futuro diputado también salió al paso de las críticas de la oposición sobre la "veta empresarial" del elenco de Kast, contrastándolo con la gestión saliente. "No hay ningún pecado en incorporar en un gabinete a personas que tienen experiencia en el mundo empresarial. Probablemente, está terminando un Gobierno que, justamente por no creer en eso, está dejando un no-legado bastante deficitario", fustigó.

Asimismo, marcó una diferencia con el primer gabinete de Sebastián Piñera (2010-2014), asegurando que el equipo de Kast posee mayor diversidad: "Este gabinete tiene un tinte distinto. Hay otro tipo de criterio de selección y el resultado ha sido muy diverso", señaló, destacando la "amplitud del rango político".

"Hay dos exministros de la Presidenta Bachelet. No es menor que se trate de un gabinete donde no solo se trata de gerentes como se dijo. Hay muchos que no tienen nada de gerentes pero que sí tienen mucha experticia en los temas a los cuales se tienen que abocar, como el ministro (Iván) Poduje, por ejemplo", concluyó.