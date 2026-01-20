De Salud a Educación: los ministros sectoriales de José Antonio Kast

El Presidente electo José Antonio Kast dio a conocer este martes a los 25 ministros que lo acompañarán en La Moneda a partir de marzo, en una austera actividad marcada por los incendios en las regiones del Ñuble y Biobío.

María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia

Socióloga de la Universidad Católica y militante republicana. En 2015 se incorporó a la ONG Incluyamos, donde estableció vínculos con José Antonio Kast y trabajó en proyectos de investigación social, incluyendo la encuesta "Habla Chile".

En el segundo gobierno de Sebastián Piñera, se desempeñó como coordinadora de regiones en el Ministerio de Educación.

Actualmente es subdirectora de Acción Republicana, donde ha tenido un rol destacado en la elaboración de propuestas y desarrollo de estrategias de vinculación. Fue responsable de liderar la redacción del programa social de la campaña presidencial 2025–2026 del Presidente electo.

María Paz Arzola, ministra de Educación

Sin militancia política, es ingeniera comercial de la Universidad Católica y magíster en Filosofía Política y Ética de La Universidad Adolfo Ibañez y magister en Economía UC.

Se ha desempeñado como investigadora senior y directora del área de Educación en Libertad y Desarrollo, además de participar como experta invitada en mesas de trabajo del Mineduc y comisiones técnicas.

Martín Arrau, ministro de Obras Públicas

Militante republicano e ingeniero civil industrial de la Universidad Católica. Comenzó su carrera política como militante de la UDI, siendo coordinador de Asesores del Ministerio de Agricultura (2010–2012), durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Fue nombrado Delegado Presidencial para la instalación de la Región de Ñuble en 2017 y, posteriormente, primer Intendente de la Región de Ñuble entre 2018 y 2020. En las elecciones de mayo de 2021 fue elegido miembro de la Convención Constitucional por el Distrito 19 (Región de Ñuble), con una alta votación.

Se desempeñó como jefe de campaña de la candidatura presidencial de Kast en la segunda vuelta de 2025.

May Chomali, ministra de Salud

Independiente, médica cirujana de la Universidad de Chile, magíster en Epidemiología y diplomada en Administración de Servicios de Salud.

En el año 2000, ingresó a la Clínica Las Condes (CLC), donde fue primera mujer directora médica y desde 2020 es directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS).

Su rol como vicepresidenta de la Comisión de Verdad y Memoria del Colegio Médico ha generado suspicacias en el círculo más cercano al Presidente electo.

Iván Poduje, ministro de Vivienda

Arquitecto de la Universidad Católica y magíster en Desarrollo Urbano, sin militancia política.

Fue candidato independiente a alcalde de Viña del Mar en la última elección con apoyo de Chile Vamos, perdiendo frente a Macarena Ripamonti.

Ha sido asesor y técnico en materias urbanas y de vivienda para distintos equipos políticos y programas presidenciales, incluyendo el segundo gobierno del Presidente Piñera y del entorno de José Antonio Kast.

Jaime Campos, ministro de Agricultura

Abogado de la Universidad de Concepción y militante del Partido Radical. Diputado por el Distrito 38 (VII Región del Maule) entre 1990 y 1998, y ministro de Agricultura durante todo el gobierno del Presidente Ricardo Lagos (2000–2006).

Fue designado ministro de Justicia y Derechos Humanos por la presidenta Michelle Bachelet (2016-2018). Uno de los hechos más recordados de ese periodo fue su decisión de no firmar el cierre del Penal de Punta Peuco, una controversia que marcó su gestión en esa cartera.

Tras la primera vuelta presidencial, publicó una carta apoyando a José Antonio Kast, lo que tensionó su relación con el Partido Radical y provocó que esa colectividad anunciara que evaluaría expulsarlo.

Louis de Grange, ministro de Transportes y Telecomunicaciones

Ingeniero civil industrial con mención en ingeniería de transporte de la Universidad Católica, independiente.

Director de Metro de Santiago entre 2012 y 2014 y posteriormente presidente del directorio del Metro entre abril de 2018 y abril de 2022.

Ha sido crítico de decisiones del MTT y de la forma en que se ha manejado el transporte público, como cuestionar aumentos de tarifas sin atacar causas profundas, como la evasión y la estructura de costos del sistema de buses, además de debatir sobre el rol de la bicicleta frente al transporte masivo.

Catalina Parot, ministra de Bienes Nacionales

Abogada de la Universidad Católica y magíster en Ciencia Política, exmilitante de Evópoli. Fue ministra de esta misma cartera durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, entre marzo de 2010 y noviembre de 2012.

En el segundo gobierno de Sebastián Piñera, fue designada Presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), cargo que desempeñó entre 2018 y 2021.

Militó por años en Renovación Nacional (RN), donde fue consejera general, miembro de la comisión política, prosecretaria general y vicepresidenta nacional. En 2016 dejó RN e ingresó a Evópoli, partido desde el cual continuó su actividad política y acercamiento a posiciones de derecha liberal.

Ximena Rincón, ministra de Energía

Abogada de la Universidad de Chile, militante de Demócratas. Superintendenta de Seguridad Social en el Gobierno de Ricardo Lagos (2000–2005), intendenta de la Región Metropolitana de Santiago (2005–2006).

Posteriormente se desempeñó como senadora por la Región del Maule en dos periodos (2010–2014; 2018–2026). Además, fue ministra Secretaria General de la Presidencia en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (marzo 2014–mayo 2015) y ministra del Trabajo y Previsión Social (mayo 2015–noviembre 2016).

En octubre de 2022 renunció a la DC tras diferencias sobre orientación política y posicionamientos tras el plebiscito de la nueva Constitución. Ese mismo año cofundó el Partido Demócratas junto a Matías Walker y otros ex DC y es su presidenta actual.

Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente

Ingeniera civil industrial de la Universidad Católica, independiente. Fue asesora en el Ministerio de Educación durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010–2014) y asesora de gabinete de la Presidencia de la República en el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018–2020).

Actualmente es investigadora en Libertad y Desarrollo (LyD) y ha tenido un rol clave en las semanas previas al anuncio del gabinete, trabajando con equipos de Kast para el diseño institucional del próximo gobierno y la evaluación de perfiles técnicos para distintas carteras, lo que indica cercanía con el núcleo de decisión programática.

Judith Marín, ministra de la Mujer y Equidad de Género

Profesora de Castellano y militante del Partido Social Cristiano. Fue concejal por la comuna de San Ramón entre 2021 y 2024, cargo al que llegó inicialmente como militante de Renovación Nacional (RN).

Actualmente es secretaria general del PSC, posición desde la cual ha liderado la estrategia política de la colectividad y articulado alianzas con otros partidos de derecha y sectores afines, como el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.

Se identifica abiertamente como cristiana evangélica y "mujer de fe", y ha señalado que el país enfrenta una "crisis espiritual, social, moral y política" que debe abordarse desde valores religiosos, liderando protestas contra el aborto.

Francisco Undurraga, ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Técnico en Publicidad, militante Evópoli. Fue ejecutivo del Banco de Chile, gerente de marketing en Mega y gerente de producción en La Red, mientras que en 2001 fundó junto a su hermana la cadena de heladerías Emporio La Rosa, empresa que lideró como gerente general hasta su venta en 2016.

Fue diputado por el Distrito 11 por dos períodos hasta el 11 de marzo de 2026, cuando dejará su escaño para asumir en el gabinete.

Ximena Lincolao, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Estudió Literatura y Filosofía Española en la Universidad de La Serena y obtuvo un Doctorado en Estudios de Política en la Universidad de George Washington, sin militancia política.

En 2016 la revista Forbes la destacó como una de las cinco mujeres que estaba movilizando a la comunidad latina en Estados Unidos, un reconocimiento que la posicionó en el radar mediático global, habiendo trabajado en organizaciones de defensa cívica y campañas tecnológicas en Washington D.C..