Economista: La discusión no está en achicar el Estado, sino hacerlo más eficiente

Aún se generan secuelas de la visita que hizo el martes el Presidente electo, José Antonio Kast, al mandatario argentino, Javier Milei, a solo 48 horas de haberse confirmado su triunfo en el balotaje. Y la mayor discusión es acerca de la foto que ambos con la motosierra, símbolo de los recortes que ha hecho el libertario para achicar el Estado en su país.

Durante el Primer Café de este jueves en Cooperativa, dedicado al debate económico, Cecilia Cifuentes, académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de Los Andes, afirmó que dicha imagen no tiene ninguna importancia porque "la situación de Chile y Argentina no tienen nada que ver. El ajuste que tenía que hacer Argentina es muy significativo, muy importante. Y además Kast no tiene para nada el estilo que tiene Milei".

"No veo que la discusión en Chile esté en achicar el Estado sino en hacer el gasto del Estado más eficiente. Ese es el foco que le está dando el programa de José Antonio Kast al tema fiscal y lo comparto ciento por ciento", agregó.

"Llevamos mucho tiempo en que el gasto público crece a una tasa más alta que lo que crece el Producto Interno Bruto (PIB). El tema es cómo se gasta y si el gasto que se está haciendo llega a las personas. El gasto en educación, por ejemplo: se le ha puesto muchos recursos a educación, especialmente a educación superior. ¿Dónde está la mejoría en calidad y la mayor equidad? No está. El foco debe estar no en achicar el Estado sino en lograr que esos recursos lleguen a las mejorías que se quieren hacer", detalló la experta.

Ominami: No han explicado recorte de 6.000 millones

En el fondo de esa idea coincidió el exministro y presidente de Chile XXI, Carlos Ominami, quien reconoció que "hay que racionalizar el gasto".

Sin embargo, dijo que no fue eso lo que planteó el Presidente electo durante el periodo electoral: "Un gran tema del debate en campaña fue un recorte de 6.000 millones de dólares que nunca pudo explicar. Lo que planteó Kast no fue solo racionalizar el gasto, sino recortarlo en 6.000 millones de dólares y estamos esperando saber cuáles programas se van a eliminar. Eso se dijo en la campaña y todavía no hay respuesta respecto de cómo".

También estuvo de acuerdo en que hay gran diferencia entre el presidente de Argentina y el futuro mandatario de Chile. Al abordar los dichos de Milei sobre que la existencia del Estado es el fracaso de la sociedad para organizarse, argumentó que "esa definición es extravagante respecto de cómo suceden las cosas en el mundo. Es propio de pensamientos anarquistas de los siglos 18 y 19 en que se pensaba que las sociedades se podían autoorganizar y era innecesario el Estado para organizarse. Es extravagante y tiene poco asidero en la realidad y creo que José Antonio Kast está muy distante de ese pensamiento".

García: No tenemos la plata que estamos gastando

Macarena García, economista senior del instituto Libertad y Desarrollo, también aludió a las diferencias entre Kast y Milei, quien en su opinión "es un poco más extremo respecto del rol del Estado y en Chile ya hemos entendido que el Estado tiene roles sociales. No podemos estar sin Estado".

"Lo que debemos definir es qué rol le vamos a dar al Estado. A mí no me importa tanto el tamaño del Estado, sino que cumpla bien con su rol. Su rol debiera ser social y entender que el privado y las personas ojalá sean lo más autónomas e independientes. El tamaño del Estado no es lo importante, sino que sea eficiente y que se apunte a ello", añadió en total acuerdo con Cifuentes.

Y apuntó su preocupación a que "Chile ya lleva 17 años con un déficit fiscal enorme en torno al dos puntos del PIB. Más de 6.000 millones de dólares al año. Entonces se tiene que recortar el gasto en 6.000 millones. Eso hay que eliminarlo con crecimiento. Tenemos un problema. No tenemos la plata que estamos gastando".

Ruiz-Tagle: Mensaje político

Jaime Ruiz-Tagle, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, consideró que el gesto de Kast junto a Milei "es mucho más político que económico en el sentido del mensaje que se quiere dar sobre políticas públicas. Nosotros hemos tenido mensajes así como el de la motosierra que fue la retroexcavadora. No es algo nuevo que nos pueda escandalizar demasiado".

"Una de las cosas importantes en la discusión de políticas públicas relacionadas con economía tiene que ver con la importancia de que las reformas que se hagan tengan acuerdos transversales y apoyos de todo el aparato legislativo. Porque si cambias las políticas públicas basado en decretos y reglamentos puede venir el siguiente y deshacerlo de la misma forma", argumentó.

"Si uno se va al fondo del análisis de Milei contra el Estado, desde la economía se dice que la existencia del Estado se justifica en que las personas buscan incentivos al no poder resolver nuestros problemas comunes y buscamos formas de asociarnos para enfrentar problemas de defensa, alimentación. Una de las instituciones que tiene eso es el Estado. Cuando uno busca instituciones es para resolver problemas que no se pueden resolver de otra manera. Es algo natural en la economía", sentenció.