El desafío de Kast: ¿Cómo conciliar a las "dos almas" de la derecha en un gobierno de emergencia?

La conformación del futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast se ha convertido en el centro del debate político durante las primeras semanas de enero frente a las dudas de cómo dialogarán "las dos almas" de la derecha (una más conservadora y la otra más liberal) en el futuro Gobierno.

Desde el sector republicano, Patricio Dussaillant desestimó que las diferencias valóricas pongan en riesgo al Ejecutivo. "Lo importante en este momento para efectos del gobierno electo es cómo conciliar a Republicanos, Chile Vamos, Amarillos, Demócratas y el mundo libertario", sostuvo.

"Los temas valóricos se van a dejar para discusión y debate en el Congreso. Por lo tanto, eso no tendría por qué afectar a quienes estén participando en el Ejecutivo", señaló el director de Ideas Republicanas.

Rodrigo Ubilla (RN), por su parte, enfatizó que la unidad del sector se basa en una agenda de prioridades claras porque "el presidente Kast, en segunda vuelta, levantó un elemento que es muy relevante: un gobierno de emergencia".

"Yo estoy muy de acuerdo que en los próximos cuatro años hay que priorizar el crecimiento económico, el combate al crimen organizado, la delincuencia y darle orden al tema migratorio. Esa es la agenda a la que fuimos invitados", remarcó.

"Idea deficiente"

Desde la futura oposición, en cambio, Ricardo Solari (PS) cuestionó la efectividad de esta etiqueta comunicacional.

Según Solari, "la idea de un gobierno de emergencia es eficiente electoralmente pero muy deficiente desde el punto de vista de la gobernabilidad, porque cuando lleguen a las oficinas de la administración del Estado, el Estado es el que es".

Luis Ruz (DC), por su parte, advirtió sobre los riesgos de no lograr cohesión inicial, recordando que al actual Gobierno de Gabriel Boric "esta inconsistencia de cómo aunar distintos mundos de la izquierda y la centroizquierda creo que de alguna forma le pasó la factura".