Expectación por rol de Chile Vamos en futuro gabinete de Kast

La conformación del gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, sigue generando expectación, especialmente, por el peso político que tendrá Chile Vamos en las carteras ministeriales, subsecretarías, delegaciones presidenciales y cargos territoriales pendientes.

La discusión se centra en la estrategia del futuro Mandatario para darle forma a su equipo y anunciar a sus colaboradores. No obstante, desde el Partido Republicano apuntan a que la cautela de su líder "habla de responsabilidad y no de una improvisación".

El diputado Agustín Romero (Republicanos) sostuvo que "el Presidente electo José Antonio Kast ha sido superclaro en que va a tomarse el tiempo necesario para conformar su equipo. Esa cautela habla de responsabilidad y no improvisación. Aquí lo importante es que se está priorizando capacidad, experiencia y compromiso con sacar a Chile adelante, especialmente en seguridad y el orden público".

"Los nombres que han trascendido muestran seriedad, pero el mensaje central es que el nuevo gobierno se está preparando con mucho rigor para asumir a un país muy dañado por la actual administración", sostuvo.

Entre los nombres que han tomado fuerza durante los últimos días para la conformación del equipo ministerial está el exministro Claudio Alvarado (UDI), como titular de Interior, así como el senador y expresidente de la Cámara Alta, José García Ruminot (RN), como secretario general de la Presidencia.

Si bien el senador García no entregó detalles acerca de un eventual cargo en Segpres, mediante mensajes de WhatsApp indicó que lo más prudente es esperar los anuncios oficiales.

La diputada Ximena Ossandón (RN) valoró su posible nombramiento y apuntó que "me parece un buen nombramiento, tiene experiencia en el Senado y está dispuesto a asumir el cargo. Con respecto a lo que se habla sobre la Cámara, claramente va a ser algo más difícil por la dinámica que se da adentro en el día a día en nuestro hemiciclo, pero estoy segura que Pepe García Ruminot sabrá manejarse, como además lo ha hecho muchas otras veces".

Henry Leal respaldó a Kast ante disputa con Boric: "Verdad del porte de un buque"

Por otro lado, el diputado Henry Leal (UDI) respaldó al futuro Mandatario en el cruce que tuvo con el Presidente Gabriel Boric sobre los resultados de la encuesta Casen 2024 respecto a la gestión de la Administración saliente.

"Lo que ha dicho Kast es una verdad del porte de un buque. Chile, por supuesto que tiene graves problemas y por eso se hará un gobierno de emergencia, que se haga cargo de la crisis de seguridad, de inmigración, de delincuencia, la sensación de la gente no querer salir a la calle en la noche por temor a ser asaltada. O sea, es una realidad", afirmó.

"Si al Presidente Boric no le gusta que le digan la verdad, bueno, es un problema del Presidente que ya está de salida y que ha perdido protagonismo absolutamente en manos de un presidente muy activo que está recorriendo continentes, haciendo vínculos para traer inversiones a Chile y hacerse cargo de los problemas reales", sostuvo.

En cuanto al plazo de José Antonio Kast para dar a conocer la conformación de su gabinete, la fecha limite es el 20 de enero.