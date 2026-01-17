Gabinete de Kast: Labbé insiste en incorporación de libertarios, pese a negativa inicial de Kaiser

A solo tres días del anuncio del gabinete ministerial del Presidente electo José Antonio Kast, el diputado Cristián Labbé (Partido Nacional Libertario) hizo un llamado a su colectividad a incorporarse al futuro Gobierno republicano, pese a la negativa inicial del timonel Johannes Kaiser, quien manifestó dudas respecto al diseño de la Administración entrante.

En entrevista con La Tercera, el líder libertario explicó las razones de su partido para restarse del Gobierno de Kast: "Tratar de hacer un Gobierno con muchos independientes lo único que hace es neutralizar su base de apoyo", criticó.

Pese a la negativa del excandidato presidencial, el diputado Labbé afirmó que "todos los que creemos en una sociedad libre, los que somos de derecha, los que trabajamos en la campaña de Johannes Kaiser y después en la campaña de José Antonio, no nos podemos restar".

"El llamado es a ser parte de este Gobierno para reconstruir Chile después de uno de los gobiernos más malos después de Allende", afirmó el dirigente libertario, quien el jueves catalogó como un "error" que el partido no se sume a la futura Administración.

Rincón y Undurraga, los nombres que suenan con fuerza

Pese a que la conformación del equipo ministerial de Kast se dará a conocer el próximo martes, algunos nombres ya suenan con fuerza para integrar carteras estratégicas.

La senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas, asoma para encabezar el Ministerio de Energía. Asimismo, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, podría incorporarse a la cartera de Las Culturas, Las Artes y el Patrimonio.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado Luis Sánchez (Partido Republicano) se refirió a la conformación del futuro gabinete ministerial de Kast: "Quienes asuman cada uno de los ministerios, cada una de las posiciones de confianza del presidente en el próximo gobierno, van a ser finalmente confirmados por él, que señaló que será la próxima semana. Entonces es importante ahí que esperemos esa confirmación final", indicó.

"El trabajo se está haciendo para poder contar con las mejores personas en cada uno de sus roles, personas que puedan de verdad asumir las responsabilidades. Y si fuera el caso de una alta presencia eventualmente de independientes, creo que es una buena noticia, porque aquí lo que tenemos que buscar es a las mejores personas, es a quienes tengan un expertise en cada una de las áreas", complementó el legislador.

Matthei advierte a la UDI

La interna de Chile Vamos se encuentra en un punto de alta tensión tras las recientes declaraciones de la excandidata presidencial, Evelyn Matthei.

La exalcaldesa de Providencia lanzó una advertencia directa a la Unión Demócrata Independiente (UDI) sobre el rol que deben adoptar frente a la administración entrante y utilizó como ejemplo la crisis de la Democracia Cristiana (DC) para ilustrar el riesgo que corre el gremialismo si no define con claridad su postura y estrategia política.