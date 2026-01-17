Sánchez y futuro gabinete: Si tiene alta presencia de independientes, es una buena noticia

El diputado Luis Sánchez (Republicanos) abordó en Cooperativa el futuro gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, y los nombres que han trascendido para conformarlo, apuntando a que "la intención es hacer un gobierno de emergencia, donde se sientan representados y tengan parte todos los sectores de la oposición".

El parlamentario aseveró que "necesitamos a las mejores personas" para abordar "emergencias tan grandes como es la inseguridad, el control de fronteras, la crisis en el sistema de salud, listas de espera, la educación, la falta de empleo, de inversión, son temas que aquejan y afectan el día a día de nuestros compatriotas".

En ese sentido, abordó los nombres que han transcendido para ser parte del equipo ministerial de Kast y las críticas respecto a la presencia de independientes en la presunta nómina, que será conocida oficialmente el próximo 20 de enero.

"Si fuera el caso de una alta presencia de independientes, yo creo que es una buena noticia, porque aquí lo que tenemos que buscar es a las mejores personas, a quienes tengan un expertise en cada una de las áreas. Eso no lo vas a encontrar exclusivamente en los partidos políticos", planteó.

De esa forma, recalcó que "por supuesto que en los partidos hay personas con experiencia, pero a veces es necesario recurrir al mundo académico, a quienes se han desempeñado en el sector privado, y pedirles asumir roles relevantes en la recuperación de nuestro país", planteó.

"Confío en que vamos a encontrar la forma de trabajar con el Partido Nacional Libertario"

Sánchez se refirió también a la distancia que marcó el Partido Nacional Libertario con el futuro gobierno: "El aporte que puede hacer dentro de la próxima administración es muy relevante. Hay que buscar la forma de que tanto en el Congreso tengamos coordinación, esa unidad que el país necesita hoy día para para abordar la emergencia que estamos viviendo".

No obstante, reparó en que "yo creo que todos tenemos que tener en el fondo generosidad, tener vocación de unidad y de enfrentar los desafíos que se vienen con las mejores medidas y cambios que el país necesita".

"Confío en que vamos a encontrar la forma de seguir trabajando hacia adelante con el Partido Nacional Libertario, junto con Johannes Kaiser y su equipo, porque ellos sin duda tienen una visión, experiencias que son un aporte para la próxima Administración", sostuvo.