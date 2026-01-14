Gabinete de Kast sigue haciendo ruido por anticipado, con abogado de Pinochet como nuevo protagonista

Nuevas polémicas han generado las posibles definiciones de nombres al interior del futuro gabinete del Presidente electo José Antonio Kast, que debería ser anunciado la próxima semana.

De acuerdo a La Tercera, el nombre elegido en Justicia es el abogado Fernando Rabat, sin militancia política y con una amplia trayectoria académica, además de haber formado parte del equipo que defendió a Augusto Pinochet.

En El Primer Café, la presidenta de la FRVS, Flavia Torrealba, calificó esta decisión como "una provocación, porque no es cualquier abogado".

"La derecha tiene un montón de abogados, académicos, gente con muchas luces para ocupar el cargo de ministro de Justicia", pero Rabat "perteneció a la defensa de Pinochet y tiene un currículum que es bien intenso políticamente".

Ante estas palabras, el diputado republicano Agustín Romero replicó: "¿No encuentra que sea una provocación que Jorge Fuentes Purran sea el seremi de Seguridad? Un abogado que defendió a todos los octubristas que estaban destruyendo Chile".

Molestia por rol de Carter

Otro tema que ha generado molestias es la posible participación del senador electo Rodolfo Carter como ministro de Seguridad, ofrecimiento que el exalcalde aún no ha respondido.

El diputado Arturo Longton (RN) comentó que "no se ve bien en un inicio, salvo que es parte de las reglas constitucionales y legales que tenemos, el tema es que fue elegido senador, y por lo tanto va a haber una crítica porque no va a ejercer su cargo ni siquiera un solo día. Esto se ha hecho antes, pero se ha hecho en otras circunstancias, de necesidad, de emergencia".

Luis Sánchez, diputado republicano, dijo que "estamos en una situación bastante excepcional e incluso lo ha dicho el Presidente electo desde la campaña. Estamos en un momento de crisis, un momento de grandes emergencias, especialmente en esta crisis de delincuencia y seguridad, y si la persona más indicada para enfrentar esa crisis, para darle solución, es alguien que correspondería que desempeñe funciones dentro del Congreso, yo creo que la excepcionalidad hoy día se cumple".