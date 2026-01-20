Síguenos:
País | Presidente Kast

José Antonio Kast presenta a su gabinete

El Presidente electo oficializará los nombres de su gabinete político desde la denominada "Moneda chica", ubicada en Las Condes.

La formación del equipo del republicano ha sido objeto de amplia discusión en el mundo político, debido a su eventual carácter técnico e independiente, en vez de partidista.

El Presidente electo, José Antonio Kast, presentará la conformación de su gabinete esta jornada a las 20:30 horas en su oficina de "la Moneda chica", ubicada en la comuna capitalina de Las Condes.

Preliminarmente, se estima que el gabinete se componga de 17 integrantes independientes y ocho militantes de tiendas de derecha, totalizando así los 25 ministerios que existen actualmente.

Algunos nombres ya trascendidos son el exministro UDI Claudio Alvarado en Interior, la actriz y periodista Mara Sedini en Segegob, el senador RN José García Ruminot en Segpres, su par de Demócratas Ximena Rincón en Energía, el economista Jorge Quiroz en Hacienda y la exfiscal de Tarapacá Trinidad Steinert en la cartera de Seguridad Pública.

