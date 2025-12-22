Kast a minutos de viajar a Ecuador: "El crimen organizado no respeta fronteras"

El Presidente electo, José Antonio Kast, se encuentra en el aeropuerto de Santiago para viajar a Ecuador en los próximos minutos y reunirse con su futuro homólogo, Daniel Noboa, ya que "el crimen organizado es un flagelo que no respeta fronteras".

El próximo Mandatario fue abordado por la prensa mientras esperaba su vuelo, a la que explicó los motivos del viaje: "Lo esencial es conversar. Es decir, tenemos un problema todos. Ecuador tiene un problema real con el crimen organizado y (también) ustedes ven la situación que está ocurriendo en Perú, que no es muy distinta a la que ocurre en otros países de nuestro continente", afirmó.

"El crimen organizado es un flagelo que no respeta fronteras, no tiene bandera y no respeta leyes; por lo tanto, los Estados tienen que, de alguna manera, hacerle frente a la transcriminalidad. Y eso es lo que le he planteado al presidente de Ecuador", añadió.

Carter: "Ningún resultado es aplicable por completo a la realidad chilena"

Kast emprenderá el viaje en compañía de senadores electos como Cristián Vial y Rodolfo Carter, además de su asesora de seguridad y expresidenta del Consejo Constitucional de 2023, Beatriz Hevia. También le seguirán el coronel retirado de Gendarmería Luis González y el exalmirante de la Armada Jorge Parga.

Todos integraron el equipo de seguridad de la campaña presidencial del republicano y plasmarán "el trabajo que hicieron (...). Toda esa experiencia también queremos compartirla con las autoridades de Ecuador y que ellos también nos compartan cómo han enfrentado, por ejemplo, el tema de las cárceles y el crimen organizado", agregó Kast.

Sin embargo, Carter aclaró: "Me interesa conocer las experiencias de distintos países de Latinoamérica, con resultados distintos -desde luego-, porque ninguno es aplicable completamente a la realidad chilena".

"Ecuador, desde hace por lo menos un año atrás, está viviendo una situación muy compleja en el combate al crimen organizado y estas organizaciones militares no gubernamentales, como se definen en Ecuador, que están combatiendo al Estado con mucho dolor para los ciudadanos de ese país", afirmó.

Futura reunión con José Jerí, presidente interino de Perú

Se presume que el Presidente electo tenga conversaciones con autoridades del Gobierno peruano durante la escala que hará en Lima, antes de aterrizar en Quito.

De hecho, el propio Presidente electo afirmó que conversó sobre temas de seguridad con el presidente interino de Perú, José Jerí, e indicó que acordó dialogar con él "en algún momento dentro del mes de enero", además de hacerlo con "los demás países que quieran ir en la misma línea".