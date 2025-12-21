Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.5°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Presidente Kast

Kast viajará a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/ATON

El Mandatario electo emprenderá este lunes su segundo viaje internacional tras ganar las elecciones, priorizando el diálogo sobre un corredor humanitario y la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La comitiva del futuro jefe de Estado incluirá a su asesor Cristián Valenzuela y un senador del norte, mientras se evalúa la participación del gobernador de Arica, Diego Paco.

Kast viajará a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa
 ATON (archivo)

Este viaje es el segundo de Kast al extranjero desde su elección, tras su encuentro con Javier Milei en Argentina.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En su segunda semana como Presidente electo, José Antonio Kast se prepara para emprender un nuevo viaje internacional. Este lunes, el futuro Mandatario de Chile partirá hacia Ecuador, donde tiene agendada una reunión con el presidente en funciones, Daniel Noboa.

Esta visita, de carácter breve, se centrará en dos puntos fundamentales para la administración entrante: la propuesta de un corredor humanitario, impulsado por Kast en respuesta al endurecimiento de las políticas fronterizas de Perú, y un intercambio de experiencias sobre las estrategias de Ecuador para combatir el crimen organizado, con énfasis en el narcotráfico.

Se ha informado que Kast estará acompañado por su asesor Cristián Valenzuela y un senador opositor proveniente del norte del país. Adicionalmente, se está evaluando la posibilidad de que el gobernador de Arica, Diego Paco, se sume a la comitiva.

 

Imagen foto_00000001
En su encuentro con Javier Milei en Argentina, discutieron temas clave de seguridad, economía y la posible integración de José Luis Daza a su gabinete. (FOTO: EFE)

Este será el segundo desplazamiento al extranjero del Presidente electo desde su victoria en el balotaje. El pasado 16 de diciembre, realizó una visita a Buenos Aires, donde sostuvo un encuentro con el presidente Javier Milei.

En aquella ocasión, los temas abordados incluyeron seguridad, economía y la potencial incorporación del economista chileno José Luis Daza a la futura estructura de gobierno.

Tras sus paradas en Argentina y Ecuador, la agenda internacional de Kast contempla futuros viajes a Estados Unidos y España.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada