Kast viajará a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa

En su segunda semana como Presidente electo, José Antonio Kast se prepara para emprender un nuevo viaje internacional. Este lunes, el futuro Mandatario de Chile partirá hacia Ecuador, donde tiene agendada una reunión con el presidente en funciones, Daniel Noboa.

Esta visita, de carácter breve, se centrará en dos puntos fundamentales para la administración entrante: la propuesta de un corredor humanitario, impulsado por Kast en respuesta al endurecimiento de las políticas fronterizas de Perú, y un intercambio de experiencias sobre las estrategias de Ecuador para combatir el crimen organizado, con énfasis en el narcotráfico.

Se ha informado que Kast estará acompañado por su asesor Cristián Valenzuela y un senador opositor proveniente del norte del país. Adicionalmente, se está evaluando la posibilidad de que el gobernador de Arica, Diego Paco, se sume a la comitiva.

En su encuentro con Javier Milei en Argentina, discutieron temas clave de seguridad, economía y la posible integración de José Luis Daza a su gabinete. (FOTO: EFE)

Este será el segundo desplazamiento al extranjero del Presidente electo desde su victoria en el balotaje. El pasado 16 de diciembre, realizó una visita a Buenos Aires, donde sostuvo un encuentro con el presidente Javier Milei.

En aquella ocasión, los temas abordados incluyeron seguridad, economía y la potencial incorporación del economista chileno José Luis Daza a la futura estructura de gobierno.

Tras sus paradas en Argentina y Ecuador, la agenda internacional de Kast contempla futuros viajes a Estados Unidos y España.