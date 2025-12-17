Kast confirmó que vivirá en La Moneda: "Somos personas austeras, somos personas sencillas"

El Presidente electo, José Antonio Kast, confirmó este miércoles que vivirá en el Palacio de La Moneda una vez que asuma el mandato el 11 de marzo de 2026.
Durante una actividad en la comuna de San Miguel, donde se reunió con la alcaldesa Carol Bown y emprendedores locales, el republicano detalló que la medida busca solucionar el problema logístico que implica el largo traslado desde su actual residencia, cen la comuna de Paine, hasta el centro de Santiago.
"Vamos a vivir en La Moneda. Somos personas austeras, somos personas sencillas", explicó el exdiputado, quien detalló que su traslado -junto a su familia- al Palacio de Gobierno buscará ahorrar recursos al Estado.
"Veníamos hablando de cosas tan básicas, como la comida. En la noche podemos cocinar nosotros, ¿quién nos lo impide? Pero en el día vamos a comer lo mismo que está en el casino, porque eso uno lo va predicando con el ejemplo", explicó.
Al ser consultado por la gran cantidad de miembros de su familia, Kast indicó que sus hijos están acostumbrados a compartir espacios: "Algunos dicen: 'tiene demasiados niños, va a ocupar La Moneda entera', no. Me irán a visitar, pueden tomar sus cafés, pueden tomar un helado, si alguno se hace muy tarde, podemos tener una cama nido o camarote, pero nosotros hemos vivido siempre así, nuestros hijos siempre han compartido la pieza", respondió.