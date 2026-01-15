Kast en consejo UDI: Deberemos ser creativos porque nos van a dejar poca plata

El Presidente electo, José Antonio Kast, participó esta tarde en el Consejo Ampliado de la UDI, en el que dicho partido le expresó su total respaldo para el gobierno que se inicia el 11 de marzo. En la oportunidad el futuro Mandatario afirmó que el equipo que llegue a La Moneda deberá ser creativo porque "nos van a dejar poca plata".

Durante su discurso en el evento político, desarrollado en la comuna de Los Andes, Kast apuntó que "miremos a la pobreza extrema. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué nos dicen que no hay fármacos? ¿Por qué no pueden llegar algunas personas al lugar donde van a ser atendidas? ¿Por qué hay inseguridad? Necesitamos más policías, sí. Pero necesitamos más personas jugadas por lo que estamos haciendo".

"La creatividad no tiene límites. Y yo los invito a pensar desde la creatividad porque plata nos van a dejar poca: pensar cómo vamos a enfrentar los inmensos problemas que tenemos. No sabemos si se van a gastar antes de tiempo los beneficios incluso del aumento de precio del cobre", reflexionó.

"Hay desorden y donde hay desorden priman algunas cosas que no son virtudes precisamente. Y nuestra invitación es con esa creatividad decir, '¿qué puedo hacer yo para que aunque sea desde lo pequeño, desde lo micro, las cosas cambien?'. Y lo micro es partir diciendo 'voy a almorzar en el casino, o voy a comerme la comida del casino porque puede haber una reunión privada'. Y cada uno de ustedes también donde estén digan qué pueden hacer para que no se hagan gastos innecesarios".

"Es un discurso duro, pero es lo que necesitamos. Que todos tengan conciencia de lo que va a ocurrir hacia adelante y cómo todos nosotros vamos a representar a esas personas que no tienen nada. Nosotros lo tenemos todo. Todo. Pero hay personas que literalmente no tienen nada, sobre todo los adultos mayores", expuso el futuro Presidente.

"No quiero hablar del pasado porque el pasado también puede dividirnos. Miremos hacia adelante. Si el futuro está delante nuestro y tenemos muchas cosas por hacer porque tenemos la experiencia, tenemos los conocimientos. Y esa idea o esa vocación universitaria que implantaron en varios de nosotros tanto Jaime Guzmán, Gonzalo Rojas, tantos otros que le dedicaron mucho tiempo a nuestra formación. Hoy día esa vocación, esas ideas llegan al Gobierno", sentenció.