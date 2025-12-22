Síguenos:
Tópicos: País | Presidente Kast

Kast no tomará posición sobre Bachelet y la ONU antes de asumir como Presidente

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"No voy a decir nada antes del 11 de marzo; esto no se resuelve hoy ni mañana", dijo el líder republicano tras reunirse con la exmandataria por alrededor de dos horas.

De modo general, alabó su experiencia en áreas como salud, infancia, seguridad y defensa, y volvió a entregar un mensaje de concordia política post electoral: "Chile está primero".

Kast no tomará posición sobre Bachelet y la ONU antes de asumir como Presidente
 Cedida

Kast visitó a Bachelet en la sede de su fundación, Horizonte Ciudadano, y resaltó que, "al haber sido Presidenta en dos ocasiones y haber tenido cargos internacionales, tiene una mirada que va más allá de la tensión política (coyuntural)".
