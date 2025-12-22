Kast no tomará posición sobre Bachelet y la ONU antes de asumir como Presidente

"No voy a decir nada antes del 11 de marzo; esto no se resuelve hoy ni mañana", dijo el líder republicano tras reunirse con la exmandataria por alrededor de dos horas.

De modo general, alabó su experiencia en áreas como salud, infancia, seguridad y defensa, y volvió a entregar un mensaje de concordia política post electoral: "Chile está primero".