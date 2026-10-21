Kast: "No vivo de las encuestas; lo que hemos sembrado lo vamos a cosechar"

Durante su intervención en el Encuentro Nacional del Agro (Enagro 2026), el Presidente José Antonio Kast restó gravedad a su caída en los sondeos de opinión pública y afirmó: "No vivo de las encuestas".

El Mandatario aprovechó la cita gremial para señalar que su Administración prioriza la gestión concreta por sobre las discusiones políticas.

Sostuvo que "la gente se cansó de falsas promesas políticas" y, en lo que a él respecta, "uno mira las encuestas, pero (yo) no vivo de las encuestas, Nosotros somos más de hechos que de palabras".

"Las reglas claras mantienen la amistad"

En su exposición, también abordó los desafíos en materia de seguridad, e instó a hablar "con franqueza" a la ciudadanía respecto a las reales capacidades financieras del Estado,.

"Uno no puede salir adelante si no identifica los problemas, si no habla con la verdad. Las reglas claras mantienen la amistad, y nosotros tenemos que seguir la verdad. No podemos seguir engañando a la ciudadanía diciendo que tenemos recursos infinitos para hacerlo todo", advirtió.

Asimismo, apelando a una analogía propia del mundo rural, el Presidente afirmó "Lo que ya hemos ido sembrando, si cuidamos ese cultivo, lo vamos a cosechar. Y la cosecha no es para nosotros; la cosecha es para la gente más vulnerable y la gente más necesitada de nuestro país".

El Presidente José Antonio Kast marcó distancia frente a los estudios de opinión durante el Encuentro Nacional de la Agricultura 2026. (FOTO: ATON)

"Todo lo que estamos haciendo es mirar a las personas más vulnerables: a esas personas que hoy nada tienen, que viven en un campamento, que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado; a esas personas que hoy no tienen trabajo", puntualizó el Jefe de Estado.

"Haciendo las cosas bien va a haber más trabajo, más esperanza y vamos a tener una gran nación, como siempre lo hemos sido", sentenció.

La jornada contó también con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; y con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien al despedirse del cargo gremial remarcó que "Chile necesita volver a crecer y la urgencia más humana es volver a crear empleo".