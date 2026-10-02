Caso Grollmus: cayó imputado que permaneció cerca de dos años prófugo

La cifra de detenidos por el ataque incendiario perpetrado en agosto de 2022 contra el Molino Grollmus, en la comuna de Contulmo (Región del Biobío), aumentó a 22 imputados, tras la captura de un sujeto de 21 años que permaneció cerca de dos años prófugo de la justicia.

El arresto se concretó durante un procedimiento vehicular en la zona, según confirmó el coronel Juan Claudio Muñoz, prefecto de Control de Orden Público (COP) Arauco.

"(Carabineros) sorprende a una camioneta color rojo y la somete a control vehicular y, posteriormente, de identidad de sus ocupantes. (Los policías) advierten la presencia de un sujeto adulto, de 21 años, que en las bases institucionales arrojaba una alerta por mantener pendiente proceso judicial (...) Esta persona es trasladada hasta la Tercera Comisaría de Cañete, donde, verificados sus antecedentes y dadas las cuentas al Ministerio Público, se obtuvo que mantenía participación en el delito ocurrido en el año 2022 de incendio y otros hechos graves en el Molino Grollmus", detalló el jefe policial.

Dado que el imputado era menor de edad al momento del ataque, el Juzgado de Garantía de Cañete decretó su internación provisoria a la espera del juicio oral.

La aprehensión se produce justo después de que concluyera el proceso principal contra 18 involucrados, quienes sumaron penas combinadas que superan los 1.000 años de cárcel.

El abogado querellante, Rafael Poblete, valoró el avance del caso y anticipó el escenario judicial del nuevo procesado.

"Estamos muy conformes. Se trata de un sujeto que permaneció prófugo de la justicia durante casi dos años (...) y esperamos que con el cúmulo de pruebas y antecedentes sea condenado al igual que los 18 sujetos que han sido recientemente condenados —entre los cuales se encuentra su hermano— y reciba una sanción ejemplarizadora atendió el grave atentado que protagonizó", señaló el jurista.

Con esta captura, la Fiscalía se alista para programar la audiencia de juicio oral individual ante el Tribunal de Cañete.