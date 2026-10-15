Kast se distancia de presiones para conmemorar el 18-O: "Debemos tener una mirada a futuro"

El Presidente José Antonio Kast abordó este jueves las presiones de distintos sectores del oficialismo para realizar un homenaje a Carabineros por el séptimo aniversario del estallido social y apuntó a "tener una mirada a futuro".

Desde el Partido Nacional Libertario, la senadora Vanessa Kaiser catalogó como "increíble que el Gobierno de José Antonio Kast no haga ningún acto oficial el próximo 18 de octubre", y consideró que no conmemorar la fecha debilita el respaldo que esperaban hacia las fuerzas de orden y seguridad.

Asimismo, para mañana está programada una reunión entre los partidos del oficialismo, en el que suscribirán un documento titulado "Chile sin violencia: un compromiso por la paz", que califica el 18-O como "uno de los peores episodios que recuerde la historia reciente" del país.

Ante las presiones, el Mandatario subrayó que desde el Gobierno "nosotros debemos tener una mirada de futuro, lo que estamos haciendo es reconstruir nuestro país. El 18 de octubre fue un momento complejo, de mucha violencia, y esperamos que eso no se vuelva a repetir nunca más".

En ese sentido, invitó "a todos a que miremos al futuro, tenemos todo por delante. Hoy día tenemos una presentación del 'Choose Chile', que es Elige Chile para invertir y se vienen muy buenas noticias para Chile".

Kast también evitó pronunciarse sobre eventuales indultos tras presiones desde distintos sectores oficialista luego de la muerte de Juan Aliste Vega, exlautarista condenado por el crimen del carabinero Luis Moyano, quien reabrió el debate sobre este tema luego de solicitar el beneficio.

Por lo pronto, el jefe de Estado participará del lanzamiento de la iniciativa "Choose Chile", impulsada por el canciller Francisco Pérez Mackenna para atraer inversión extranjera directa, talento global y empresas tecnológicas hacia el país.