Milei: El estallido social fue inevitable porque Chile descuidó la batalla de las ideas

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que hasta 2019, el modelo chileno había logrado resultados económicos favorables, pero sus defensores descuidaron lo que denominó la "batalla de las ideas", derivando en el estallido social de ese año.

Durante su discurso inaugural en el Foro Madrid, que comenzó en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo este jueves, el gobernante libertario remarcó: "Chile es un lugar emblemático, porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural".

"Tras el derrocamiento del comunista (Salvador) Allende, Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años. Y gracias a ello, Chile fue, sin lugar a dudas, la envidia en términos económicos de toda la región. Sin embargo, a pesar de haber conocido los frutos de la libertad, cayó en la farsa del socialismo del siglo XXI", fustigó.

La afirmación contiene dos imprecisiones históricas: Allende no era comunista, sino militante y fundador del Partido Socialista, y fue elegido democráticamente como Presidente en 1970.

Además, el periodo de más de 40 años que Milei describe como de "estabilidad y crecimiento" incluye los 17 años de la dictadura cívico-militar (1973-1990), durante la cual se disolvió el Congreso, se proscribieron partidos políticos, se restringieron las libertades públicas y se cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

"Batalla de las ideas"

En el foro, Milei aseveró que "el motivo por el cual el estallido era inevitable fue que por demasiado tiempo, aquí descuidaron el terreno de la batalla de las ideas. Las ideas de la libertad ganaron en la práctica, pero quedó libre el camino para que desde los medios y las universidades, se las socavara y vilipendiara. Y cuando ellos ganan en el terreno del bien y del mal, terminan ganando políticamente".

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