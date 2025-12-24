Republicanos: Siches, Jackson y Pardow fueron ministros por pituto y no tenían dedos para el piano

El diputado republicano Agustín Romero garantizó en El Primer Café que José Antonio Kast no repetirá "el bochorno del amiguismo y del pituto" en el que -a su juicio- incurrió Gabriel Boric en la conformación de sus gabinetes ministeriales.

"José Antonio Kast ha sido muy claro en el tema del principio de los apitutados y el parentesco: nosotros no queremos cometer el mismo error, el mismo bochorno que ha tenido este Gobierno con tanto apitutado, tanto parentesco por ahí dando vueltas, tanto amiguismo" en la designación de cargos, señaló.

"Lo que queremos es que lleguen buenos ministros, que no lleguen (Diego) Pardows, no lleguen Giorgios Jackson, Izkia Siches; ese nivel tan bajo. Por lo tanto, en lo que se está enfocando el Presidente es en buscar las mejores personas que lleguen a los cargos", explicó Romero al comentar la posible designación del excandidato presidencial libertario Johannes Kaiser.

"Más que hablar de Johannes o no, yo estoy seguro de que en el gabinete del Presidente Kast van a estar las mejores personas, que no van a ser necesariamente republicanas. Probablemente se va a incorporar gente muy buena que va a venir de Chile Vamos, gente muy buena que va a venir de Libertarios, e incluso de otros partidos políticos que quieran colaborar", señaló.

"José Antonio Kast va a poner a las mejores personas, pero el criterio de parentesco no es un criterio por el cual entra la gente al Gobierno: no (lo) va a llamar un cacique para decirle: 'Oiga, ¿sabe qué? Yo quiero que esté esta persona porque es cuñado mío', ni porque 'fue pololo mío' ni 'polola mía'. Eso no va a existir así", prometió, declarando estar "absolutamente convencido de que en este Gobierno (de Gabriel Boric) sí pasó" aquello.

"Compartimentos estancos para el pituto"

"En este Gobierno una de las promesas (incumplidas) que se le enrostró al Presidente Boric fue precisamente que, con su carita muy pintadita, muy ordenadito, le dijo a todo el mundo (en campaña): 'En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto'; y bueno, hubo más que espacio, hubo realmente compartimentos estancos para el pituto", señaló el legislador reelecto.

Consideró, en esta línea, "absolutamente" cierto que Giorgio Jackson fue ministro por pituto.

"No tengo ninguna duda de que (fue ministro) por (ser) amigo (de Boric), de todas maneras, no por competencia. Por amiga, (también fue nombrada) Izkia Siches, (pese a que) no tenía ninguna competencia para ser ministra del Interior. (Lo mismo) el señor Pardow, que demostró que no tenía dedos para el piano, y los chilenos lo están pagando en las cuentas de la luz", disparó Romero, que apuntó finalmente contra "el señor (Carlos) Montes", cuya gestión consideró "un desastre".

En definitiva, concluyó el republicano, el futuro Presidente Kast tiene potestad total para decidir, pero lo indipensable para su éxito es "que no lleguen Izkia Siches, Pardow, Jackson y ese tipo de compadres" al gabinete.