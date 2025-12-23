Criterio de Kast sobre parentescos aleja a Kaiser de su gabinete

Pese a la ausencia del Presidente electo, José Antonio Kast, por su gira relámpago por Sudamérica, la actividad en la sede de su equipo en la calle La Gloria de la comuna de Las Condes —denominada "La Moneda Chica"— no se detiene.

Este martes, el foco estuvo puesto en la coordinación de la agenda legislativa para el mes de enero y el inicio del mandato el 11 de marzo. Jorge Quiroz, principal asesor económico del futuro Jefe de Estado, lideró una reunión clave con diputados de las bancadas de Chile Vamos para establecer las prioridades en materia financiera y de crecimiento que marcarán los primeros meses de la nueva Administración.

En paralelo a la agenda técnica, la conformación del equipo del Gobierno de Kast sumó nuevos antecedentes tras la visita de dirigentes del Partido Nacional Libertario (PNL). La directiva de la colectividad llegó hasta "La Moneda chica" para discutir las condiciones de una eventual integración al Ejecutivo.

Hans Marowski, vicepresidente del PNL, manifestó la disposición de su sector para colaborar donde sean requeridos, aunque enfatizó que aún se encuentran en una etapa de conversaciones preliminares para definir bajo qué fórmula se sumarán a la gestión de Kast.

PNL: "Probablemente, Johannes no pueda integrar (el gabinete) por definiciones del Partido Republicano"

Uno de los puntos de mayor interés periodístico fue la posible incorporación del diputado libertario y ex candidato presidencial Johannes Kaiser al gabinete, una opción que parece perder fuerza por razones reglamentarias internas.

Según explicó Marowski, existe una definición clara en la oficina del Presidente electo: no incluir en el equipo ministerial a personas que tengan parentesco directo con miembros del Congreso.

Dado que Vanessa Kaiser, hermana del diputado, asumirá como senadora por la Región de La Araucanía, esta incompatibilidad dejaría al diputado del Distrito 10 fuera de la primera línea del Ejecutivo.

Desde el Partido Libertario confirmaron que esta restricción responde a una política de transparencia y ética que el Partido Republicano busca implementar para evitar cuestionamientos por nepotismo.

"Hay una definición de la oficina del Presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario, así que probablemente, como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar (el equipo de ministros) por definiciones del mismo Partido Republicano", señaló Marowski.

Consultado sobre este criterio desde Ecuador, Kast mantuvo una postura cauta: aunque reconoció la buena relación que mantiene con Kaiser, dijo que, debido a su viaje, no estaba al tanto del detalle específico de esta definición de parentesco discutida en Santiago.