Ricardo Solari: El Partido Libertario es lo más parecido a una pyme familiar

A solo horas de que se revele el primer gabinete de José Antonio Kast, el debate en El Primer Café abordó este lunes la compleja relación entre el Presidente electo y el Partido Nacional Libertario (PNL), que se restó de participar en la futura Administración.

El exministro Ricardo Solari (Partido Socialista), presidente del directorio del Instituto Igualdad, arremetió contra la estructura de la colectividad comandada por el diputado saliente y ex candidato presidencial Johannes Kaiser tras las declaraciones de su hermana, la senadora electa Vanessa Kaiser, quien tildó de "cargos ratones" las ofertas ministeriales de La Moneda.

"Ese partido (el PNL) es lo más parecido a una pyme familiar y, por tanto, calificar de 'casta' a las fuerzas políticas me parece bastante absurdo cuando, bueno, si no habla la senadora habla el otro hermano, Axel... En definitiva, es un asunto como de familia", fustigó.

El socialista añadió que "es muy raro que desde una lógica política tan familiar se pueda calificar al resto de los que están en esta actividad como parte de una casta. No me hace mucho sentido. Además, tampoco es un lenguaje que construye nada".

Asimismo, Solari vaticinó que una integración de los libertarios al gabinete será frágil: "Lo que es obvio es que Kaiser va a ser opositor (a la gestión de Kast), porque él tiene todos los incentivos puestos en mirar el 2030 y obviamente eso lo va a hacer sobre la base de ser un espectador muy exigente de lo que el Gobierno haga".

DC acusa "mezquindad" e "ignorancia" histórica

Por su parte, Luis Ruz (Democracia Cristiana), vicepresidente de Democracia y Comunidad, calificó la actitud de los hermanos Kaiser como "mezquina", coincidiendo en que el timonel del PNL privilegia su proyección personal hacia el 2030 por sobre la gobernabilidad de Kast.

"Los libertarios están negociando por el diario. Es evidente que quieren entrar al gabinete del Presidente Kast (...) pero uno lo que percibe en Johannes Kaiser es que no está pensando necesariamente en el 11 de marzo del 2026, sino que más bien en el 11 de marzo del 2030", cuestionó, advirtiendo que "no es para nada positivo la forma y el fondo que representa Johannes Kaiser".

El intelectual falangista también respondió a la comparación que hizo Vanessa Kaiser entre el PNL y la DC en una supuesta pugna por cuotas de poder, tachándola de "una falta de respeto no solamente" para su colectividad, "sino que para instituciones y partidos políticos que no se formaron ayer", recordando que la tienda falangista nació en 1957 y llegó al poder recién en 1964, tras "décadas donde el partido hizo un trabajo sistemático en beneficio de los chilenos sin tener cargos de primera línea".

Para cerrar, Ruz puso como ejemplo la relación de su partido con el actual Ejecutivo: "Si fuera solo por cargos, habríamos estado en el Gobierno del Presidente Boric, y cuando el Presidente Boric pasó a segunda vuelta, la Democracia Cristiana lo apoyó sin pedir nada a cambio y, de hecho, no fue parte del Gobierno, por lo tanto, no fue a pedir cargos. Entonces, la verdad es que no ha lugar ese comentario. Demuestra una profunda ignorancia de la historia política de Chile y me preocupa que finalmente tengamos una política totalmente mediatizada con cuñas pegadoras, con frases para la galería, pero que a la postre no significan buenas decisiones para el país", concluyó.