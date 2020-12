Cadem: Aprobación del Presidente Piñera vuelve a caer a niveles de la crisis social

La aprobación del Presidente Sebastián Piñera cayó al 12 por ciento, porcentaje que se asemeja al promedio recibido durante la crisis social previa a la pandemia, según los resultados de la última encuesta de Plaza Pública Cadem.

Además, los 706 sondeados en 178 comunas del país calificaron en promedio con un 3,1 la gestión del Gobierno durante este 2020, nota bastante más baja que el 4,4 que recibió el Ejecutivo en marzo del 2019.

De hecho, de los consultados, solo un 7 por ciento -22 puntos menos que en noviembre de 2018- se identifica con la frase "me gusta el Presidente Piñera y creo que ha hecho un buen Gobierno", mientras que un 6 por ciento (-12pts) está de acuerdo con la oración "no me gusta el Presidente Piñera pero reconozco que ha hecho un buen Gobierno".

78% de los consultados desaprobó la gestión del Presidente.

(Fuente: Cadem)

Por tanto, a fines del 2018, e independiente de su simpatía por el Mandatario, un 47 por ciento de los encuestados opinó que hacía un buen Gobierno, proporción que en diciembre del 2020 es de solo un 13 por ciento (-34pts).

Asimismo, un 70 por ciento proyecta que su gestión no mejorará en 2021, y entre ellos, 40 por ciento estima que lo hará igual de mal, mientras que un 30 por ciento espera un peor desempeño.

Desde la otra vereda, un 18 por ciento apuesta por que Piñera lo hará mejor en su último año en La Moneda, y un 8 por ciento afirma que trabajará igual de bien.

A pesar de su mala evaluación, el Presidente fue nombrado de forma espontánea como uno de los personajes públicos más relevantes del 2020 por un 14 por ciento de los encuestados, solo por debajo de las menciones a la diputada Pamela Jiles (17 por ciento).