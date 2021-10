Sichel toma distancia de Piñera: "Esto requiere más aclaraciones"

Reiterando el llamado a la "transparencia y claridad total", el candidato presidencial oficialista, Sebastián Sichel, deslizó una crítica a los descargos formulados por el Presidente Sebastián Piñera tras la publicación de los "Pandora Papers" que lo vinculó a él y su familia en la compraventa del controvertido proyecto minero Dominga.

Reprochando la existencia en la política chilena de "un clima de mucha descalificación y de poco respeto por la verdad", Piñera aseguró no haber sido "consultado ni informado" sobre la operación sellada en 2010, en el primer año de su primer mandato, en un paraíso fiscal, y enfatizó que al respecto "ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito y además estableciendo la nula participación de este Presidente".

Sobre el tema, "cuesta entenderlo, porque nunca he tenido ni de cerca un patrimonio así y, por lo tanto, lo que creo que necesitamos es transparencia total", apuntó hoy Sichel.

El ex ministro de Piñera sostuvo que "los conflictos de interés son la principal tragedia que tenemos con la elite en la política chilena y, por lo tanto, creo que esto requiere más aclaraciones, no basta decir que la justicia aclaró algo, sino que se requiere una aclaración concreta, de por qué puede haber habido espacio para un conflicto de interés que nunca debió existir en quien toma decisiones".

En ese sentido, remarcó que "lo que no puede pasar es que un jefe de Estado tenga intereses fuera de la política pública".

SIGUEN GESTIONES OPOSITORAS PARA UNA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

A su vez, la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, recordó cuando el propio Piñera dijo que los paraísos fiscales deben "desaparecer", planteamiento que formuló en 2016, durante un encuentro en Ecuador en el que también participó el banquero y hoy presidente de ese país, Guillermo Lasso, otro salpicado por los "Pandora Papers".

"Cuando uno escucha las palabras del propio Presidente de la República, en Ecuador, a propósito de una consulta periodística de terminar con los paraísos fiscales, él manifiesta su disposición a aquello, porque dice que precisamente en los paraísos fiscales lo que se esconde es el lavado de dinero, las platas del narcotráfico, operaciones ilícitas", rememoró Provoste, inquiriendo: "Entonces, la pregunta es por qué la máxima autoridad de nuestro país hacía operaciones en los paraísos fiscales".

En paralelo, las bancadas de las oposiciones ya se han reunido dos veces para abordar una eventual acusación constitucional contra Piñera, y sus equipos jurídico ya trabajan en un borrador.

La Democracia Cristiana, por su parte, también se reunirá para fjar una postura oficial. Si bien el diputado Gabriel Silber se ha pronunciado fuerte en favor de un libelo acusatorio, su par Matías Walker planteó esta mañana en Cooperativa que primero se debe iniciar una comisión investigadora.

Sobre la reunión falangista, el jefe de la bancada, Gabriel Ascencio, apuntó que "no se tratade ordenar o no, nos vamos a juntar, vamos a tomar una decisión y después vemos cuál es nuestra opinión. Espero que hoy día (lo resuelvan), porque no podemos seguir dilatando".

Desde el Partido Comunista, que junto al frente Amplio impulsan que se acuse a Piñera, la diputada Camila Vallejo afirmó que ambos procesos, el libelo y una comisión investigadora, "pueden avanzar de manera paralela".

"El problema de una comisión investigadora, que bien por ellos que la puedan iniciar y vamos a estar apoyándola, es que no puede ser excluyente por cuestiones de tiempo. Creemos que el pueblo de Chile y la ciudadanía merecen una respuesta y una acción política del Congreso ya", instó.