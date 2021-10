Walker cree que acusación a Piñera debe esperar: Soy partidario primero de una comisión investigadora

"Para que no haya sospecha de utilización electoral", dijo el diputado DC, quien opinó que "desde el sentido común no cuadra" que el Mandatario no supiera de la venta de Dominga.

En paralelo, aseguró que el Gobierno no debiera pronunciarse sobre el megaproyecto minero antes de que la Corte Suprema resuelva un recurso pendiente.