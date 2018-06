Sebastián Piñera: "No sé lo que significa el feminismo"

El Presidente Sebastián Piñera dijo no saber lo que significa el feminismo, a sólo días de haber anunciado una agenda a favor de la igualdad de género.

Esta fue la primera respuesta del Mandatario cuando la periodista Mónica Rincón, de CNN Chile, le preguntó directamente si se considera feminista en un balance de la Cuenta Pública que entregó la mañana de este viernes ante el Congreso Nacional.

De inmediato el Jefe de Estado precisó que "yo no sé lo que significa feminismo, pero si significa creer en una plena y total igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombres y mujeres, sí soy feminista, y creo que esa es una aspiración de todos los hombres y mujeres de buena voluntad".

El Presidente Piñera añadió que la Primera Dama, Cecilia Morel, no lo consideraría feminista, "pero sí diría que en nuestra relación siempre hemos tenido igualdad de derechos y deberes".

Respecto a las críticas que recibió por no haber utilizado la palabra "feminismo" en su discurso, el Mandatario afirmó en conversación con T13 que la agenda impulsada por su Gobierno habla por sí sola.

"Si hay un Gobierno que se ha tomado en serio el avanzar con fuerza y decisión hacia una sociedad en que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, los mismos deberes, la misma dignidad y las mismas garantías, hemos sido nosotros. Y en consecuencia, si uso o no uso la palabra 'feminismo', no significa que no tengo un firme compromiso", aseguró.

El extraño momento con Maya Fernández

El Mandatario también se refirió a su bullado comentario hacia Maya Fernández (PS), presidenta de la Cámara de Diputados, a quien le dijo "tan linda que se ve y tan dura que es" a la salida del Congreso.

"Yo conozco a Maya Fernández y lo que le dije (fue) porque es una mujer que tiene una mirada muy transparente y tan dura que ha sido en las votaciones que ha tenido en el Congreso y ella comprendió claro el mensaje y el sentido", explicó.