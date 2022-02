Chile emite orden de detención contra el mapuche argentino Jones Huala

Chile emitió una orden de detención contra el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Francisco Jones Huala, ciudadano argentino condenado por delitos de incendio y porte ilegal de armas, apenas dos días después de que la Corte Suprema chilena ordenara su reingreso en prisión, informaron este jueves fuentes oficiales.

El máximo tribunal chileno revocó este martes la libertad condicional de Jones Huala, que salió de la cárcel el pasado 21 de enero tras presentar un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco y que ahora está en paradero desconocido.

"Lo que hicimos fue apelar ante la Corte Suprema esa resolución y la Corte Suprema nos dio la razón, al decir que Facundo Jones Huala debía cumplir su sentencia (que expiraba en 2024). Lamentablemente, él ya estaba libre y ahora hay una orden de detención en su contra, y esperamos poder encontrarlo", aseguró el subsecretario del Interior chileno, Juan Francisco Galli, en diálogo con la argentina Radio Mitre.

Según el funcionario chileno, si el líder mapuche no se presenta voluntariamente ante la Justicia para volver a prisión será detenido "a través de la investigación policial".

"No descarto que, en la eventualidad de que no cumpla con la orden de detención y no se logre dar con su paradero, se activen todos los mecanismos que sean necesarios para lograr su captura", subrayó Galli.

Según destacó la Corte Suprema chilena en su fallo, "no se observan" avances en el proceso de reinserción social de Jones Huala, por lo que se mantiene la primera resolución de la Comisión de Libertad Condicional de octubre del año pasado, que denegó su libertad condicional en primera instancia.

"Las declaraciones que hizo al momento de salir de su privación de libertad daban cuenta de que no había ningún nivel de arrepentimiento, puesto que reivindicó los hechos y la organización revolucionaria", señaló el subsecretario del Interior chileno.

NUEVE AÑOS DE PRISIÓN EFECTIVA

Los hechos por los que Jones Huala fue sentenciado a nueve años de cárcel efectiva se remontan a enero de 2013, cuando junto a un grupo de encapuchados armados redujo al cuidador de predio Pisu Pisué y a su familia para luego quemar su residencia.

Meses después de este acto y tras varias solicitudes de extradición entre Chile y Argentina, Jones Huala escapó a su país natal, donde permaneció prófugo durante cuatro años, y fue condenado en diciembre de 2018 por parte del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia.

Como sucede en Chile, el sur de Argentina ha vivido en los últimos meses diversos momentos de tensión relacionados con el "conflicto mapuche", en el contexto de las reivindicaciones de tierras consideradas como propias por estas comunidades.