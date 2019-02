Ex carabinero que recibió disparo de un colega: "Me obligaron a inculpar a comunidad mapuche de Tirúa"

Manuel Colipán, un ex sargento segundo de Fuerzas Especiales, denunció que, en mayo de 2017, la institución lo obligó a "inculpar" a una comunidad mapuche de Tirúa, en la Región del Biobío, luego de que recibiera un disparo en su pierna.

El caso se remonta al 16 de mayo de 2017 cuando el joven carabinero participó en un operativo policial en las cercanías de la comunidad María Colipi Viuda de Maril cuando -según la versión oficial- un encapuchado le disparó en una de sus piernas.

Sin embargo, hoy en conversación con Cooperativa Regiones, Colipán aseguró que esa fue la versión que Carabineros le obligó a informar en el parte policial.

"Me obligaron a inculpar a una comunidad mapuche", reconoció Colipán quien afirmó que fue un propio compañero de armas quien le disparó.

Colipán estuvo cinco años en la institución y, tras el incidente, solicitó la baja de Carabineros. (Foto: Claudio Arévalo, Cooperativa)

Colipán, quien ofrece disculpas a la comunidad mapuche, sostuvo a El Diario de Cooperativa que "el alto mando tiene conocimiento del accidente que pasó. A todo el país hicieron creer que la comunidad me había disparado, encapuchados, (pero) fue un propio colega el que me disparó".

En esa línea, el ex sargento manifestó que el general Eric Gajardo Vistoso estuvo en conocimiento de lo ocurrido.

"Mi familia supo la verdad, la cual mis jefes del alto mando le hicieron creer que había sido un tema de procedimiento, que encapuchados me habían disparado ese día", relató y agregó: "Mintieron frente a la propia cara de mis papás que un encapuchado había sido y no dijeron la verdad que un propio colega me había disparado".

Manuel Colipán, hoy de 22 años, dijo que, tras recibir "presiones", decidió pedir la baja de la institución después del incidente ocurrido en Tirúa luego de cinco años en Carabineros.