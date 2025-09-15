Aeronave aterrizó de emergencia tras falla de motor en Antofagasta

Una aeronave debió realizar un aterrizaje de emergencia la mañana de este lunes en la Ruta B-475 en Antofagasta, tras presentar una falla en uno de sus motores.

Según el Informe Técnico 173 de SENAPRED, el hecho ocurrió a las 10:40 horas, cuando la aeronave, de tipo P68TC, con dos ocupantes a bordo, se vio obligada a descender de emergencia cerca del kilómetro 27 de la ruta, en el sector La Negra.

Afortunadamente, los dos ocupantes resultaron ilesos. Sin embargo, fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea hasta el Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán para una evaluación médica.

Producto del incidente, no se reportaron otras situaciones. Al lugar del aterrizaje acudió personal de Carabineros para colaborar en las gestiones de la emergencia.

173 Accidente Aéreo - Comuna de Antofagasta by dayanemc.dm