Antofagasta: Diputado acusó explotación no autorizada de proyecto minero Comahue

El diputado Sebastián Videla (independiente) y organizaciones ambientales concurrieron a la zona en que se ubica el proyecto minero Comahue, en la Región de Antofagasta, a solo cuatro kilómetros de la Reserva Nacional de La Chimba y a 30 minutos de la ciudad, con el fin de constatar la presunta explotación sin la autorización correspondiente.

Para aquello, los participantes realizaron un recorrido, evidenciando que "se nota cómo ellos han trabajado, cómo han dinamitado y cómo intervienen sin ningún permiso para poder hacer este tipo de trabajos".

"Creemos importante, y lo voy a conversar con las autoridades pertinentes, para que puedan fiscalizar y poder parar este proyecto. Yo creo que acá no hay una doble lectura de que ellos cumplen o no; hoy día no están cumpliendo", sentenció el parlamentario.

Además, Videla afirmó que denunciará el hecho ante la comisión de Minería de la Cámara Baja.

Se trata de un proyecto polémico por las consecuencias que puede generar en el lugar, siendo catalogado de "gran impacto ambiental", debido a la amenaza grave a la flora y fauna de la Reserva de La Chimba, que cuenta con 350 especies nativas; 13 en peligro de extinción y tres en peligro crítico, según datos del Ministerio del Medio Ambiente.

Además, genera preocupación en la salud de los más de 400 mil habitantes antofagastinos, que podrían verse afectados con columnas de humo contaminantes, lluvias ácidas y otros efectos nocivos.

La coordinadora de la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) de Antofagasta, Pilar Pacheco, enfatizó que en el recorrido constataron "el terrible impacto socioambiental de este proyecto minero".

"Hacemos un llamado a la comunidad a informarse en nuestras redes sociales sobre este inminente proyecto de alto impacto para nuestra ciudad y biodiversidad", sostuvo.