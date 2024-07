Autoridad sanitaria prohibió funcionamiento de carnicería en Antofagasta

La autoridad sanitaria decretó prohibición de funcionamiento para la carnicería "San Mateo", ubicada en la Feria Pantaleón Cortes o de Las Pulgas en Antofagasta, donde los fiscalizadores llegaron tras una denuncia por presencia de roedores.

A través de un comunicadp la seremi de Salud, Jessica Bravo, indicó que "profesionales de Alimentos comprobaron in situ, la existenca de heches de ratones, encontrándose adicionalmente, una gran partida de carnes - casi 300 kilos - que no poseían sus respectivos rótulos de vencimiento, no pudiéndose acreditar además su procedencia".

Del mismo modo, la autoridad agregó que "a estos antecedentes se une el hallazgo de carne molida en vitrina, lo que explicó, no corresponde, puesto que el proceso de "molienda" debe efectuarse en presencia de los clientes a partir de un trozo de carne seleccionado".

Tras el sumario sanitario la carniceria arriesga sanciones que podrían llegar a las 1000 Unidades Tributarias Mensuales, recinto que se mantendrá cerrado hasta que se subsanen todas los incumplimientos.

En total fueron decomisados 297 kilos de carnes los que serán desnaturalizados, destruidos y depositados en un relleno sanitario autorizado,bajo la supervisión de la Seremi de Salud.