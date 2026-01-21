Bloqueos en Antofagasta frenan la salida de repuestos mineros para todo Chile
En su segundo día de movilizaciones nacionales, el Sindicato N°2 de Finning mantiene paralizado el centro logístico y bloqueos parciales hacia Minera Escondida.
Gabinete de Kast sigue haciendo ruido por anticipado, con abogado de Pinochet como nuevo protagonista
Kast presentó a sus ministros con énfasis en un "Gobierno de emergencia"
A horas del anuncio oficial, trasciende que fiscal regional será la ministra de Seguridad de Kast
SuperGeek en Cooperativa: los computadores que brillaron en CES 2026
¡Cabezazo letal! Gonzalo Tapia marcó en el empate de Sao Paulo ante Corinthians
Trump le paró el dedo medio y contestó "fuck you" a un hombre que lo insultó
Con bloqueos parciales en la Ruta hacia Minera Escondida y la paralización total del Centro Logístico en el sector La Negra en Antofagasta, los trabajadores del Sindicato N°2 de Finning llevan adelante su segundo día de huelga legal, la que se inició este martes a nivel nacional tras fracasar las instancias de mediación obligatoria.
La movilización ha generado interrupciones en el tránsito hacia Minera Escondida, donde si bien el bloqueo fue parcial, los cambios de turno provocaron esperas de varios minutos para los vehículos, aunque sin afectar —hasta ahora— el funcionamiento interno de la faena.
Sin embargo, el impacto más crítico se vive en el Centro Logístico de La Negra, desde donde no ha salido ningún repuesto desde ayer, afectando el abastecimiento de piezas clave para la minería de todo Chile.
Margarita López, Directora Regional del Trabajo, señaló que el servicio agotó su rol facilitador sin alcanzar acuerdo, llamando a las partes a restablecer el diálogo.
“Nos ponemos a disposición para ejercer el rol de facilitador, así como nos encontramos expectante ante el ingreso de posibles denuncias como rol fiscalizador a fin de garantizar y velar el cumplimiento de la normativa en relación al proceso de negociación colectiva y su legalidad”, señaló.
Por su parte, el dirigente Víctor Daza enfatizó que la huelga responde a una discriminación de beneficios: 'Nos ponen como trabajadores de segunda categoría al negarnos lo que ya dieron a otros sindicatos', sentenció.
El dirigente aseguró que mantendrán la presión en los accesos logísticos hasta que la empresa presente una oferta que termine con la vulneración de sus derechos, recibiendo a través de una declaración pública el apoyo del Sindicato N°1 de Escondida, quienes denuncian una supuesta intención de la compañía de debilitar a esta organización.
Comunicado público por inicio de huelga del Sindicato 2 de Finning Chile (3) by dayanemc.dm