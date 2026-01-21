Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.3°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Bloqueos en Antofagasta frenan la salida de repuestos mineros para todo Chile

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

En su segundo día de movilizaciones nacionales, el Sindicato N°2 de Finning mantiene paralizado el centro logístico y bloqueos parciales hacia Minera Escondida.

Bloqueos en Antofagasta frenan la salida de repuestos mineros para todo Chile
 Cedida
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Con bloqueos parciales en la Ruta hacia Minera Escondida y la paralización total del Centro Logístico en el sector La Negra en Antofagasta, los trabajadores del Sindicato N°2 de Finning llevan adelante su segundo día de huelga legal, la que se inició este martes a nivel nacional tras fracasar las instancias de mediación obligatoria.

La movilización ha generado interrupciones en el tránsito hacia Minera Escondida, donde si bien el bloqueo fue parcial, los cambios de turno provocaron esperas de varios minutos para los vehículos, aunque sin afectar —hasta ahora— el funcionamiento interno de la faena.

Sin embargo, el impacto más crítico se vive en el Centro Logístico de La Negra, desde donde no ha salido ningún repuesto desde ayer, afectando el abastecimiento de piezas clave para la minería de todo Chile.

Margarita López, Directora Regional del Trabajo, señaló que el servicio agotó su rol facilitador sin alcanzar acuerdo, llamando a las partes a restablecer el diálogo.

“Nos ponemos a disposición para ejercer el rol de facilitador, así como nos encontramos expectante ante el ingreso de posibles denuncias como rol fiscalizador a fin de garantizar y velar el cumplimiento de la normativa en relación al proceso de negociación colectiva y su legalidad”, señaló.

Por su parte, el dirigente Víctor Daza enfatizó que la huelga responde a una discriminación de beneficios: 'Nos ponen como trabajadores de segunda categoría al negarnos lo que ya dieron a otros sindicatos', sentenció.

El dirigente aseguró que mantendrán la presión en los accesos logísticos hasta que la empresa presente una oferta que termine con la vulneración de sus derechos, recibiendo a través de una declaración pública el apoyo del Sindicato N°1 de Escondida, quienes denuncian una supuesta intención de la compañía de debilitar a esta organización.

Comunicado público por inicio de huelga del Sindicato 2 de Finning Chile (3) by dayanemc.dm

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada