Carabineros incautó casi una tonelada de droga tras persecución en sector fronterizo de Antofagasta

Apenas trece días han pasado de 2026, y la región de Antofagasta ya registra una de las incautaciones de drogas más grandes del comienzo de año, la que concretó Carabineros en el sector fronterizo de Socompa, donde interceptó un cargamento de más de 944 kilos de marihuana.

El coronel Oliver Mateo, prefecto de El Loa, explicó que el operativo incluyó una persecución por la pampa de un vehículo que evadió un control policial, el que al ingresar al desierto quedó semienterrado aprovechando sus ocupantes de huir del lugar, donde posteriormente fueron detenidos tres ciudadanos bolivianos y se allanaron domicilios en San Pedro de Atacama y Calama.

“Es un duro golpe a la logística del crimen organizado, y también una evidencia que la seguridad y vigilancia de nuestra ruta y zona fronteriza son permanentes por parte de carabineros de Chile, que está atento a la reconfiguración de las rutas”, indicó el coronel.

Según el Ministerio Público, el hecho de que el decomiso se realizara en su Socompa, mucho más al sur de los puntos habituales, como Ollague, confirma que las bandas están buscando pasos más inhóspitos para burlar el despliegue de las fuerzas armadas y la policía.

El fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, indicó “Nos ponen alerta porque podemos ver que las organizaciones criminales, más allá de lo que van perdiendo en drogas, siguen siguen perseverando en su actitud, esta lo hace cada vez con mayores cantidades, y en definitiva, son un peligro real que tenemos que estar pendientes de eso y estar alerta”.

Por su parte, el delegado presidencial provincial Miguel Ballesteros, reafirmó que la estrategia de inteligencia policial seguirá adaptándose a estos cambios de ruta del crimen transnacional.

En total fueron incautados 37 sacos contenedores de un total de 944 kilos 300 gramos de marihuana, dos kilos, cien gramos de ketamina, y una camioneta con patentes falsificadas y encargo vigente por robo desde el dos de noviembre de 2023 en la comuna de Talcahuano.

Los tres detenidos, todos de nacionalidad boliviana con situación migratoria regular y sin antecedentes penales, fueron puestos a disposición de la justicia.